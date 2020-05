Érettségizünk... – Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium 12. ag, Sopron

Iskolánk, a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a térség meghatározó katolikus oktatási intézménye. 1747-ben orsolyita apácák telepedtek le Sopronban, céljuk a leányifjúság katolikus szellemű, minőségi nevelése volt; még abban az évben elindították elemi iskolájukat. A nővérek folyamatosan bővítették iskolájukat, többek között tanítóképző, polgári leányiskola és leánygimnázium is létrejött, amelyek az 1948-as államosításig fennálltak. Az államosításkor ezeket az intézményeket bezárták, a rendházat az iskolaépülettől elfalazták, majd 1950-ben a kedvesnővéreket Vácra internálták, csak a rendszerváltoztatás után térhettek vissza. Az épületben állami fenntartású általános iskola kapott helyet. Az iskola 1991-ben ismét egyházi fenntartásúvá vált.

Bár már nem a szó klasszikus értelmében vett „szerzetesi” iskola a miénk, a kedvesnővérek öröksége ma is élő, meglátszik az iskola szellemiségén. Nagyon különleges kapcsolat fűz minket mind a tanárokhoz, mind a többi osztályhoz; ez a járvány ideje alatt is egyértelművé vált. Az is jellemző, hogy rengeteg osztályokon vagy évfolyamokon átívelő barátság gazdagítja életünket.

Osztályunk nyolcosztályos gimnáziumi osztály, de sokan már tizenkettedik éve vagyunk osztálytársak. A hosszú évek alatt rendesen összecsiszolódtunk, amiben nagy szerepe volt nagyszerű osztályfőnökünknek is, aki egy nagyon jó csapatot nevelt belőlünk. Rengeteg dologban működtünk együtt: az iskola alapításának 270. évfordulójára kisfilmet készítettünk, két évig pedig mi adtuk a diákönkormányzat elnökét is. Az, hogy a ballagásra nem kerülhetett sor, természetesen elszomorít minket, ugyanakkor azt is jelenti számunkra, hogy mi még mindig egy osztály vagyunk.

Szalay Márton László

Árvay Benedek

Baboss Nikolett

Bognár Viktória

Bóna Anna

Elter Ádám Gusztáv

Fábiánkovits Áron

Forgács Eszter Mária

Gönczöl Zsolt

Horváth Krisztina

Ivanics Ferenc

Kaposi Aletta

Karakai Kolos

Major Viktória

Maros Péter

Molnár Boldizsár

Nádudvari József

Peczár Henriett Fanni

Sárvári Ádám

Seifert Boglárka Veronika

Szűrös Hanna

Tamási Péter András

Vránich Katica

Osztályfőnök: Barta-Barát Lászlóné

