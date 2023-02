Érseki áldást kapott az új katolikus óvoda Karcagon

Az ünnepi program kezdetén Kovács Miklósné igazgató köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, Gulyás Zsolt plébánost, az esperesi kerület papságát, világi elöljárókat és a közösség képviselőit. Mint elmondta, korábban nem volt katolikus óvoda a településen, január 9-e óta működik ez a négy csoport befogadására alkalmas intézményrész. 2015-ben kezdte munkáját az Egri Főegyházmegye fenntartásában az iskola, melynek „kistestvére”, a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda kiegészíti a helyi katolikus oktatási kínálatot. A nevelési programban első helyen a lelki nevelés szerepel.

Az intézmény növendékei, kicsik és nagyok színes műsorral fogadták a vendégeket. Ternyák Csaba érsek köszöntőjében azt mondta, úgy látja, az Úristen szereti a karcagiakat, akik tudnak jó döntéseket hozni, hiszen a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend fenntartásában működő Szent Pál Katolikus Általános Iskola mellett igény mutatkozott további katolikus intézményre is. Így indulhatott el 2015-ben a Györffy István Katolikus Általános Iskola, majd a magyar kormány óvodaépítő programja segítségével ismét bővült az intézmény. A főpásztor hozzátette: most, a házasság hetén történik az ünnepélyes megáldás, s ez is emlékeztet bennünket, hogy a gyerekek szemében szüleiket látjuk, akik legdrágább kincsüket bízzák ránk.

Az ünnepélyes megáldást és a falak szenteltvízzel történő meghintését követően további köszöntőkkel folytatódott az ünnepi program.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kijelentése szerint a kormány döntéseinek három fontos célja a családok támogatása, megerősítése; az egyházakkal való viszony rendezése, fejlesztése; és a külhoni magyarság támogatása. Ez a beruházás jól mutatja, hogy ezek a célok megvalósulnak. A politikus köszönetét fejezte ki az egri érseknek azért, hogy komoly szerepet vállalnak e területeken. Hozzátette: öszesen százhúsz katolikus óvodát újítanak fel és bővítenek, ebből harminckettő az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a „Nagykunság fővárosa”, Karcag tovább erősödött és gazdagodott az óvoda megépítésével. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szavai szerint a magyar jövő épül az ilyen beruházásokkal, melyek helyet adnak a keresztény hitnek és a magyarságba vetett hitnek. Szepesi Tibor, a település polgármestere emlékeztetett: 250 éve telepedtek meg itt a katolikusok, s azóta értékteremtő tagjai a közösségnek.

A szalagátvágást követően Gulyás Zsolt plébános, iskolalelkész Kovács Miklósné igazgatóval egy Szent XXIII. János pápát ábrázoló szoborral köszönték meg az érseknek támogató segítségét; Soltész Miklós államtitkár egy helyi jellegzetességet, egy miskakancsót kapott; s valamennyi támogatónak, az intézmény ügyén fáradozóknak ajándékokkal kedveskedtek.

Az ünnepség végén a vendégek bejárták a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda épületét. A korszerűen felszerelt mosdók és csoportszobák mellett helyet kapott egy tornaszoba és egy tálalókonyha. Az akadálymentes épületet energiatakarékos rendszer hűti és fűti. A hatalmas játszóudvaron számos játékeszköz várja a gyermekeket, a szülők számára pedig tágas, zárt parkolót alakítottak ki.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió



