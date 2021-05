Erwin Kräutler püspök a brazíliai őslakosokról és a járványról

Brazíliában már 410 ezer halálos áldozata van a járványnak. Mindennap halnak meg körülöttem olyan emberek, akiket jól ismertem. Az orvosok és az ápolók minden tőlük telhetőt megtesznek. A kórházak és az intenzív osztályok zsúfolásig tele vannak. A helyzet komoly aggodalomra ad okot.

Az őslakos népeket sem kíméli a járvány, és a törzsfőnökök közül is sokan meghaltak. De másféle járványok is vannak: az aranyásók hadai, az illegális fakitermelők, akik az elmúlt időszakban igencsak elszaporodtak, s ugyanúgy veszélyeztetik az őslakosokat, mint a pandémia. A kormány tehetetlenül figyeli az eseményeket. Bolsonaro már a kampány idején kijelentette, hogy nem fog külön területet kijelölni nekik. Most az országgyűlés módosítani akarja az alkotmánynak azt a két pontját, amely biztosítja az őslakosoknak a hagyományos földterületüket. Tágra nyithatják ezzel a kaput a nagyvállalkozások, a bányásztársaságok, az aranyvadászok és a fakitermelők előtt. A pénzügyminiszter ugyan óvintézkedéseket ígér, de ki hiszi még el bárhol a világon, hogy valóban betartanák ezeket az országban?

Az őslakosok területei szinte mind a nagyobb városoktól távol fekszenek, ezért gyakorlatilag semmiféle ellenőrzés nem lesz lehetséges. A cégek azt tesznek majd, amit akarnak. A gazdasági érdekből végrehajtott alkotmánymódosítás lényegében népirtással egyenértékű. A hagyományos földterületük megvonása szíven szúrja ezeket a népeket, hiszen csak saját környezetükkel együtt tudnak életben maradni.

A brazil püspöki konferencia többször is hallatta a hangját, a járvány enyhítését célzó lépéseket követelt a kormánytól, és azt kérte, hogy nyújtson segítséget a járvány miatt munkanélkülivé váló, sőt éhező millióknak. A kormány azonban alig tett valamit. Sok ezer család karitatív szervezetek támogatására szorul. A gyerekek szenvednek a legtöbbet.

A püspöki konferencia áprilisban több kompetenciát követelt az államtól. A püspökök elfogadhatatlannak ítélték a járvány valóságát tagadó és a demokratikus jogállamot veszélyeztető magatartásformákat. Bolsonarót azonban egyáltalán nem érdekli, amit a püspökök mondanak. Meggyőződése, hogy mindent helyesen tesz, s úgy véli, hogy csak az ő politikája kedvez Brazíliának. A második keresztneve Messias, és annak is érzi magát. Aki nem osztja a véleményét, Brazília és a kormány ellenségének számít, és kommunistának bélyegzik.

Forrás: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Fotó: Vatican News; Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír