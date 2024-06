Europa Nostra díjat nyert a kolozsvári Szent Mihály-templom helyreállítása

Idén Európa legrangosabb örökségvédelmi díját 26-an vehetik át, képviselve a kontinens 18 országát – a 12 tagú szakmai zsűri 206 pályázatból választotta ki az elismert projekteket.

A győzteseknek Iliana Ivanova innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos gratulált. Cecilia Bartoli világhírű mezzoszoprán, az Europa Nostra (az örökségvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetek páneurópai szövetsége) elnöke kijelentette: „E fantasztikus kreatív projektek díjazásával egyúttal demonstráljuk közös kulturális örökségünk védelme iránti nagy fokú elkötelezettségünket is, amely létfontosságú az egységesebb, fenntarthatóbb és szebb Európa építéséhez.”

Az Európai Örökség díj átadóünnepségére a Klaus Johannis romániai államelnök fővédnöksége alatt zajló Európai Kulturális Örökség 2024 elnevezésű csúcstalálkozó egyik kiemelt programjaként kerül sor idén október 7-én Bukarest legrangosabb koncerttermében, a szintén Európai Örökség díjjal elismert Román Athenæumban. A nagyszabású esemény házigazdája Iliana Ivanova európai biztos és Hermann Parzinger, az Europa Nostra ügyvezető elnöke lesz. Az ünnepségen hirdetik ki az Európai Örökség díj/Europa Nostra díj idei nyertesei közül kiválasztott, egyenként 10 ezer euróra jogosult Grand Prix díjasokat és a közönségdíj nyertesét.

Minden érdeklődőt arra ösztönöznek, hogy fedezzék fel a nyerteseket, és szavazzanak online, így eldöntve, ki nyeri el a 2024-es közönségdíjat, amely 10 ezer eurós pénzjutalommal jár. Szavazni szeptember 22-ig lehet.

A Szent Mihály-templom

A kolozsvári Szent Mihály-templomban 2016 és 2022 között átfogó restaurálási munkálatok zajlottak. A projekt a puszta szerkezeti megerősítéseken és homlokzati felújításokon túl a belső terek renoválására és modern fejlesztésekre is kiterjedt. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a román fejlesztési minisztérium, a magyar kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Kultuszügyi Államtitkárság, a kolozsvári városháza, a Kincses Kolozsvár Egyesület és számos magánadományozó pénzügyi támogatásával valósult meg.

A város nyüzsgő központjában található Szent Mihály-templom az európai gótikus építészet gyöngyszeme. A templom helyi, regionális és országos szinten is óriási jelentőséggel bír, és Erdély gazdag örökségének ikonjaként, nemzeti műemlékként is elismert. Az idő múlása és számos természeti viszontagság is megviselte az épületet. Az állagromlás megelőzése és az épület régi fényének visszaállítása érdekében kezdeményezték az átfogó felújítási projektet, illetve azért, hogy a Szent Mihály-templomot újra a turizmus fontos célpontjává tegyék.

A helyreállítás leginnovatívabb eleme a szerkezeti megerősítési módszer, amely a földrengésbiztosság növelése érdekében acélrács szerkezeteket használ. A helyben készült új elemek használata és a rozsdamentes acél megerősítések beillesztése a hagyomány és a modernitás egyensúlyának megőrzése jegyében történt. A felújítás során végzett régészeti munkálatok számos értékre derítettek fényt.

Jelentős mérföldkő volt, hogy a templom tornyát a nagyközönség számára megnyitották, amely egy, a templom történetét, illetve a restaurálás folyamatát tematizáló kiállítóteret is magában foglal, tetejéről pedig gyönyörű kilátás nyílik Kolozsvárra.

A projekt a helyi fiatalokat és a közösség tagjait oktatási programokon és vezetett túrákon keresztül vonta be a munkába, míg a workshopok és rendezvények lehetőséget biztosítottak a restaurálási technikák és a templom történelmi jelentőségének gyakorlati megismerésére.

A Covid-19-járvány miatt elrendelt lezárások váratlan nehézségeket okoztak mind logisztikai, mind munkaerő szempontjából. A régi pompáját visszanyert templom tehát nemcsak Kolozsvár gazdag örökségének jelképe, hanem Európa abbéli elkötelezettségének bizonyítéka is, hogy megőrizze jeles történelmi emlékeit, még az olyan modern kihívások közepette is, mint a világjárvány.

„A kolozsvári Szent Mihály-templom helyreállítása figyelemreméltóan érzékeny szerkezeti beavatkozás volt egy olyan műemlék esetében, amely összetett kihívásokkal küzd, különösen olyanokkal, amelyeket az aktív földrengési zónában való elhelyezkedése jelent. Ez a projekt kiváló példaként szolgál az EU által finanszírozott projektek számára a régióban, és jól illeszkedik a kulturális örökségre potenciális hatást gyakorló, EU által finanszírozott beavatkozásokra vonatkozó minőségi elvekhez – fogalmazott a projektről a szakmai zsűri, hozzátéve: – A projekt eredményeinek széles körű terjesztése és a közösséggel való kapcsolattartás iránti elkötelezettség is dicséretes. Ezt az elkötelezettséget, valamint az egyház jelentőségét a helyi közösség számára jól példázza a projekt társfinanszírozása is.”

Forrás és fotó: Romkat.ro

