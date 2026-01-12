Európai megbízásokat kapott a magyar jezsuita rendtartomány provonciálisa

Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója december 17-i levelében a magyar provinciát vezető Attila András SJ-t és Ronny Alessio SJ, a Jézus Társasága Euro-mediterrán Tartományának vezetőjét nevezte ki a JCEP új konzultorainak. Emellett mindkettejüket a saját európai régiójuk moderátorává választották 2025 októberében.

Az európai jezsuita tartományfőnökök konferenciája elnökének tanácsadói hasonló funkciót látnak el európai szinten, mint a tartományfőnököket segítő konzultorok. A régiók pedig rendtartományok csoportjai egy-egy kontinensen. Európában három ilyen van: a nyugat-európai, a dél-európai, valamint a közép- és kelet-európai – ez utóbbihoz tartozik a magyar provincia is.

A JCEP következő konzultusát februárban tartják.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyar Kurír