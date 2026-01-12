Európai megbízásokat kapott a magyar jezsuita rendtartomány provonciálisa

Megszentelt élet – 2026. január 12., hétfő | 9:53
1

Két új tagja van az európai jezsuita tartományfőnökök konferenciája (Jesuit Conference of European Provincials; JCEP) konzultusának. Mások mellett ezentúl András Attila SJ, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának vezetője is segíti a JCEP elnökét a döntéshozatalban.

Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója december 17-i levelében a magyar provinciát vezető Attila András SJ-t és Ronny Alessio SJ, a Jézus Társasága Euro-mediterrán Tartományának vezetőjét nevezte ki a JCEP új konzultorainak. Emellett mindkettejüket a saját európai régiójuk moderátorává választották 2025 októberében.

Az európai jezsuita tartományfőnökök konferenciája elnökének tanácsadói hasonló funkciót látnak el európai szinten, mint a tartományfőnököket segítő konzultorok. A régiók pedig rendtartományok csoportjai egy-egy kontinensen. Európában három ilyen van: a nyugat-európai, a dél-európai, valamint a közép- és kelet-európai – ez utóbbihoz tartozik a magyar provincia is.

A JCEP következő konzultusát februárban tartják.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyar Kurír

#szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató