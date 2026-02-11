Fábry Kornél püspök előadása nyitotta meg a házasság hete győri programsorozát

„Mennyiszer próbálunk Isten nélkül haladni utunkon, de előfordul, hogy a társunktól távolodunk el, ahelyett, hogy egy hajóban evezve haladnánk együtt. Azt is gyakran megéljük, hogy közösségben mennyivel könnyebb megélni a hitet, a házasságot. Egyedül nem megy!” – szerepel a házasság hete győri eseménysorozatát megnyitó program beharangozójában.

Február 9-én, hétfőn Egyedül nem megy címmel Fábry Kornél püspök gondolatait hallhatták a résztvevők Győrben, a Széchenyi Egyetem Apáczai Kar dísztermében.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír