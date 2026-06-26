Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint hatvan hajléktalanellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat; az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie.

Az ápolási intézményekben ezekben a napokban rendszeresen mérik a keringési betegségben szenvedő ellátottak vérnyomását, hogy a kezdődő rosszulléteket időben észrevegyék.

A Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott idősotthonok lakói délelőtt 11 óra után már nem hagyják el az épületet. Számos intézményben napközbeni hűsítő fürdőket rendelt el a vezető; máshol jeges vagy hideg vízbe áztatott törölközőket visznek körbe az ellátottak között.

A Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben ventilátorokkal, ahol pedig vannak, ott légkondicionáló berendezésekkel hűtik a közösségi helyiségeket, melyek nyitva állnak a rászoruló emberek előtt.

Az ország legszegényebb települései közül 112 helyszínen működtet Jelenlét Pontot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A közösségi térként is szolgáló épületekbe bárki betérhet hűsölni, vizet kérni, hűtött italt, jellemzően limonádét fogyasztani. A napközbeni közösségi programokat a kora reggeli és késő délutáni órákra szervezték át, hogy a legnagyobb melegben senkinek ne kelljen végiggyalogolni a településeken.

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A hőség miatt továbbra is vörös kód van érvényben Magyarország egész területén, várhatóan június 30-ig másod- és harmadfokú hőségriadóval. Amennyiben a napon mozdulatlanul fekvő vagy a hőségnek bármilyen módon veszélyesen kitett, bajba jutott embert látnak, hívják a területi diszpécserszolgálatot, vagy egészségügyi vészhelyzetben a 112-es segélyhívót. Bővebb információ: ITT.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír