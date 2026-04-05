Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök húsvéti üzenete

„Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk”

(1Pt 2,22–24)

Krisztusban kedves testvéreim!

Nyugtalan és feszült világban élünk. Mindez bennünk nyugtalanságot teremt, néha pedig keserűséget is. Remélünk valamilyen megbékélésben, a nézeteltérések megoldásában, de sehogyan sem látjuk mindezek végkifejletét. Sajnos ez a békétlenség hatással van a mindennapi életükre, családjainkra és végül közösségeinkre is. Gyakran mi magunk is feszültek vagyunk. Nem figyelünk szavainkra, amelyekkel mélyen meg tudjuk sérteni felebarátunkat. Csupán saját nézeteinkhez ragaszkodunk, és mintha nem igyekeznénk valamilyen összhangot találni emberi kapcsolatainkban, egyszerűen azt akarjuk, hogy minden saját ízlésünk szerint történjen.

Ebben az egészségtelen légkörben sokan valamilyen jogra hivatkoznak, vagy valamilyen demokratikus vívmányokra, amelyeknek nincs erejük e gondok megoldására, sőt nem egyszer még összekuszálják azokat. Valahogyan feledésbe merült: a szeretet, az irgalom és a türelem. Ha netalán ezekről beszélnek, akkor azokat sajátos módon magyarázzák meg.

Mi, keresztények Jézushoz folyamodunk, aki a világ igazi Megváltója, mert „úgy tetszett az Atyának, hogy Benne lakjék az egész teljesség, s hogy Általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben” (Kol 1,19–20).

Mi hisszük, hogy Jézus Krisztusban, a mi Üdvözítőnkben van az igazi szeretet, Aki gazdag irgalomban és türelemben. Ha e világ meg is feledkezett Jézusról, Ő megmarad számunkra a szeretet, az irgalom, a béke és a türelem példaképeként.

Üdvös meghallgatnunk Szent Péter apostol tanúságtételét arról, hogyan viselte Jézus a szenvedését, amikor a gyűlölet teljes erejével rázúdult: „Bűnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat: amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk” (1Pt 2,22–24). Krisztus áldozata a szeretet örök jele marad e világ számára, mert ezt az áldozatot Mennyei Atyánk elfogadta, és a feltámadással meg is dicsőítette.

Így Jézusban megtaláljuk az egyetlen utat az emberiség szebb jövője felé.

Az Ő feltámadását ünnepeljük, a szeretet, a kitartás és a hűség győzelmét. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy a feltámadt Jézus lelkesítsen benneteket, hogy Őt követve és Reá hallgatva mindvégig Őhozzá ragaszkodjatok, és legyetek a szeretet és a béke építői. Ámen.

Fazekas Ferenc

megyéspüspök

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

