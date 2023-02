Felföldi László püspök megáldotta a megújult alsószentmártoni katolikus óvodát

Az ünnepségen köszöntőt mondott Jovánovics Ágnes óvodavezető és Lankó József alsószentmártoni plébános.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal képviseletében jelen volt Máger Róbert püspöki irodaigazgató és Murber Zoltán gazdasági igazgató.

A helyi fiatalok zenés előadása és az óvodások énekes, táncos műsora után Jovánovics Ágnes köszöntötte az egybegyűlteket.

Az óvodavezető az intézmény elmúlt 25 évére visszatekintve hangsúlyozta az elinduláshoz szükséges álom, a megvalósításhoz szükséges isteni kegyelem és a kitartás jelentőségét.

Jovánovics Ágnes megállapította, hogy a megújult óvoda bárhol a világon megállná a helyét.

A szép épület tanúsítja, hogy az Egyház Jézus nyomdokain járva a gyermekekre különös gonddal tekint

– hangsúlyozta az óvoda vezetője.

Az ünnepségen felolvasták Mayer Mihály nyugalmazott püspök üdvözlő sorait, aki egészségi állapotára való tekintettel személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen, de óvodaalapítóként maga is sokat tett az intézményért.

Hasonlóképpen hálával gondoltak Udvardy György korábbi pécsi megyéspüspökre, aki a felújítás előkészítésében vállalt komoly szerepet, míg utódjának, Felföldi László főpásztornak köszönhetően a felújítási munkákat hatékonyan és kiváló minőségben tudták befejezni.

Az Alsószentmártonban harminc éve működő Szent Márton Caritas Alapítvány személyes hangvételű levélben méltatta az óvoda dolgozóinak munkáját, visszaemlékezve a számtalan találkozásra a dolgozókkal és a gyermekekkel, akiknek barátságos mosolya biztató emlékként maradt meg az alapítvány dolgozóinak szívében.

A Gondviselés Isten egyik neve. Olyankor használjuk ezt a nevet, amikor megtapasztaljuk gondoskodó, apai szeretetét, védelmét és vezetését

– fogalmazott beszédében Lankó József alsószentmártoni plébános. – Azért van módunk felújítást ünnepelni, mert a Jóisten sokak munkáján és közreműködésén keresztül maga is építette ezt a házat.

Az óvoda létrejöttében nagy szerepe volt annak a szemléletnek, hogy

nem vezetni kell egy közösséget, hanem jelen lenni benne, figyelni és megpróbálni segíteni.

Viszontagságos volt az út, hogy olyan óvoda jöhessen létre, amely a cigány gyermekeket felkészíti az iskolarendszerre.

Az épületre, amelyet az Egyház visszaigényelt a Magyar Államtól, hét évet kellett várni. Ez alatt az idő alatt azonban komoly előkészületek történtek: elindult Pécsett a Gandhi Gimnázium, Mánfán a Kollégium Martineum, helyi cigány asszonyok munka mellett tanulni kezdtek, és néhányan egészen a főiskolai óvópedagógusi végzettségig vitték.

Sok segítséget kaptak egyházi és állami részről, az óvoda elindulása pedig egyúttal a közös útkeresés elejét is jelentette, mindenki igyekezett a gyerekek javát keresni – mondta Lankó József plébános.

Mayer Mihály korábbi pécsi püspök annak idején minden megtett az óvoda beindításáért. Az épület átvétele ügyében személyesen járt el a helyi önkormányzatnál, majd kinevezte óvodavezetőnek Jovánovics Ágnes, akkor végzős főiskolai hallgatót. Még újságcikk is foglakozott az üggyel azt jósolva, hogy rövid úton tönkre fog menni az óvoda.

Az óvoda azonban mégis elindult, és azóta is működik, mert az Úr építette a házat (vö. Zsolt 127,1).

Az épület állaga idővel sajnos nagyon leromlott, de örömteli módon az elmúlt évben az anyagi források lehetővé tették, hogy teljesen megújuljon és kibővüljön. A kezdetben kétcsoportos óvoda ma négy csoporttal működik, mintegy hetvenöt gyermek jár ide, köszönhetően a szülők bizalmának.

Az ünnepi eseményen Felföldi László pécsi megyéspüspök megköszönte mindenkinek a munkáját, amely lehetővé tette az épület felújítását.

A főpásztor két kisgyermek példáján szemléltette, milyen gyökeres átalakulás megy végbe rajtuk, miközben növekednek.

Az emberek, a gyermekek olyanok, mint egy hangszer – mondta a püspök. – A tamburában már nem látjuk, milyen volt a fa, amiből készítették, de azt halljuk, milyen szépen szólal meg. Minden ember ilyen hangszer. Lehet, hogy eleinte göcsörtös, lehet, hogy nem nyilvánvaló még, milyen hangszer válik belőle, de az óvónénik már látják.

Az óvódában eltöltött évek különösen jelentősek egy-egy ember életében, és ezekhez az évekhez hangolhatják később sorsukat, szívüket.

Ennek sikeréhez azonban mindennap gyakorolni kell a hangeszeren játszani, mind az óvónéniknek, mind a gyerekeknek, hogy még tisztábban, még világosabban szólalhassanak majd meg – fogalmazott Felföldi László.

Az ünnepélyes átadón a gyermekek előadásának énekében három fontos üzenet is elhangzott. Az egyik, hogy ha egyedül vagy, akkor is van valaki, akihez odamehetsz. A másik üzenet, hogy ha megyünk, akkor együtt megyünk. A cigány gyerekek számára mindkettő különösen is erős jelentéssel bír. Aki élt már közöttük, tudja, hogy végtelenül magányosak, ugyanakkor a végtelenségig együtt, közösségben vannak. A harmadik üzenet, amely mindnyájunk életéhez szükséges, az áldás: Isten áldásának, jóságának, szeretetének képviselői kell legyünk az életben.

Az áldás rajtunk keresztül árad szét. Isten úgy kezdi az áldást, hogy: megáldalak, hogy áldás légy.

Az épület megáldása során Felföldi László mind a négy óvodai csoportot felkereste, és a termek szentelt vízzel való meghintése előtt játékos, barátságos perceket töltött a gyermekekkel és nevelőikkel.

Az ünnepséget szeretetvendégség zárta.

*

A felújítás keretében korszerűsítették az óvoda teljes gépészeti rendszerét, megújult a fűtés- és az elektromos hálózat. A korábban tornateremként használt helyiségből – továbbá az épület tetőterében – új csoportszobákat és irodákat alakítottak ki.

Új tornateremmel is gazdagodott az épület, valamint az udvari játékokat is korszerűekre cserélték.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír