Felhívás a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör megsegítésére

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) vajdasági társszervezete, a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) nehéz anyagi helyzetbe került a támogatásaik jelentős csökkenése miatt, ezért a szervezet fennmaradása és programjainak folytatása bizonytalanná vált.

A KÉSZ és a KÉK között 2010 óta élő és gyümölcsöző kapcsolat áll fenn. Számos közös program, találkozás és személyes barátság köti össze a két szervezetet, ezért a KÉSZ fontosnak tartja, hogy segítsenek nekik ebben a nehéz helyzetben. Ennek érdekében admánygyűjtést szerveznek a KÉK támogatására, és arra kérik tagjaikat, barátaikat és minden jó szándékú embert, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez az összefogáshoz.

A magyarországi adományozás megkönnyítése érdekében a KÉSZ az alábbi forintszámláján gyűjti a felajánlásokat, amelyeket teljes egészében továbbít majd a Keresztény Értelmiségi Kör részére:

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10702019-19719548-51300009 Számlatulajdonos: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Közlemény: KÉK (Kérik, hogy ezt feltétlenül tüntessék fel az utaláskor.)

Az adományokat július 20-ig várják.

További részletek és a teljes felhívás a KÉSZ hivatalos oldalán, IDE KATTINTVA olvasható.

Forrás és fotó: KÉSZ; Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír