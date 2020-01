Felmentette a lyoni fellebbviteli bíróság Philippe Barbarin érseket

A francia főpásztort 2019. március 7-én első fokon bűnösnek találta és hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy lyoni bíróság. A bírák első fokon úgy ítélték meg, hogy amikor Philippe Barbarin bíboros, lyoni érsek 2014-ben bizonyosan értesült a molesztálási ügyekről, feljelentés helyett „az Egyház védelmét választotta”.

A főpásztor az ítéletet követően lemondott, azonban Ferenc pápa nem fogadta el a lemondást, így Barbarin hivatalosan Lyon érseke maradt, ugyanakkor a Szentatya javaslatára egy időre visszavonult, és mindennapi teendőivel Yves Baumgarten püspöki helynököt bízta meg.

Barbarin érsek felmentését kérte az ügyészség is. Joel Sollier ügyész vádbeszédében úgy vélte, hogy a főpásztor személyes felelősségét külön kell választani az Egyház által a pedofília kérdésében elkövetett morális hibáktól és bűncselekményektől. Az ügyész szerint Bernard Preynat áldozatai maguk is feljelentést tehettek volna, amikor nagykorúak lettek, s azt is hangsúlyozta, hogy az érsek nem akarta az igazságszolgáltatás munkáját akadályozni.

Forrás: MTI



Fotó: Katholisch.de; Vatican Insider



