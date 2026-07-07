Felsikít egy doziméter – Gondolatok a Láthatatlan veszély című minisorozatról

1987 szeptemberében egy brazil kisvárosban két hajléktalan bemerészkedik egy elhagyott kórházba. Észrevesznek egy különös formájú, szokatlanul nehéz fémtárgyat; ráemelik egy talicskára, és elviszik ócskavasnak a közeli fémkereskedésbe. A dolgozók este szétfeszegetik a tömböt, és Evenildo, a telep vezetője (Bukassa Kabengele) a feltárt hüvelyből szóródó, kékesen ragyogó porra lesz figyelmes. Hazaviszi, megmutatja feleségének, fiainak és unokáinak, majd miután egy héten belül mindannyiuknál hányásos-szédüléses tünetek jelentkeznek, Antônia, a gyanakvó háziasszony (Ana Costa) felnyalábolja a tömböt, és beviszi a legközelebbi orvosi rendelőbe. Ott némi riadalom után elismerik, hogy valamiféle szennyező anyagról lehet szó, s a fémdarab kint marad a betonudvaron, egy széken. Egészen a záróepizódig kell várnunk, hogy elkerüljön onnan, és ennek bizony jelentősége van. A kékesen foszforeszkáló anyag ugyanis Cézium-137 izotóp, amely intenzív gamma-sugárzással súlyosan károsít minden élőlényt. Egy fiatal, pályakezdő fizikus, Márcio (Johnny Massaro) az, aki felismeri a veszély nagyságát, és közbelépésének köszönhetően megkezdődik Brazília modern történetének legnagyobb kármentesítése.

A sorozat cselekménye nyílegyenes: nem vacakol sem idővonalakkal, sem előre- vagy visszautalásokkal, egyszerűen bemutatja a végzetes balesetet és annak következményeit. Gustavo Lipsztein író-kreátor látványosan hasonló hangvételben meséli el a történetet, mint az immár hét évvel ezelőtt megjelent Csernobil-sorozat: mesterkéltség és hatásvadászat nélkül pusztán a rögvaló bemutatásának erejére alapoz. S ez pompásan működik: szinte a bőrünkön érezzük a rettenetet, ahogy az események eszkalálódnak. Bemondja a tévé, mik a legfrissebb értesülések, a járókelők arcára kiül a döbbenet, főszereplőink addigi élete pedig teljesen felfordul. Fernando Coimbra mértéktartó rendezése már az első epizódtól kezdve erős pillanatokat kínál, illetve kézenfekvő suspense-hatásként használja a doziméter felsivítását és a Geiger–Müller-számláló sűrűsödő recegését. Az előd-sorozatot tekintve ez némileg olcsó húzás, az emberi drámát azonban nem homályosítja el: egyszerre követjük a fémkereskedő családtagjai, illetve a kármentesítésben részt vevő Márcio és a helyszínre a brazil nukleáris hatóság igazgatójaként érkező dr. Orenstein (Paulo Gorgulho) további sorsát. Jelentős mellékszereplővé emelkedik még az az orvoscsapat, amely a helyszínen, később pedig a Rio de Janeiró-i kórházban küzd a sugárbetegek túléléséért. A viszolyogtató részletektől szerencsére megkímél minket a Láthatatlan veszély, ehelyett gyorsan elhadart adatokkal és a kármentesítés kiterjedtségével igyekszik bemutatni a pusztítás mértékét.

Merthogy egy efféle szennyezés egyáltalán nem olyan, mintha egy kis lúg ömlött volna ki a földre: bármit, ami akárcsak minimális kapcsolatba került is vele, azonnal izolálni kell a környezetétől, és betonba öntve el kell temetni, évszázadokra. Ez lesz végül a sorsa annak a hírhedt ólomtömbnek a rendelő udvarán: betoncsövet daruznak köré, és kiöntik a felfedezésének másnapján. S bármilyen morbid, így tesznek az elhunyt áldozatok holttestével is, hiszen hiába távozott belőlük az élet, a testük még sokáig fog sugározni. A mentesítés során emellett arra is gondolni kell, hogy a szennyezés a talajba, élővízbe, állatok és növények szervezetébe is eljuthatott; közben pedig álhírek terjednek a lakosság körében, a helyi kórházat nővérsztrájk sújtja, és ha mindez nem volna elég, az üzemeltető és a telektulajdonos egymásra mutogat, hogy a kórház megszűnésekor kinek lett volna dolga elszállíttatni a radioaktív sugárterápiás műszert. Ezeket a fonalakat mind felveszi a sorozat, de jórészt hangsúlytalanok maradnak: felülírja őket az áldozatok csendes drámája. A Láthatatlan veszély akkor a legerősebb, amikor rajtuk keresztül mutatja be a történteket.

Amikor a vaskereskedő kisunokájának felbukkanásakor hirtelen felsikít az a bizonyos doziméter, amikor képtelen állni az anyuka tekintetét a mentesítésben részt vevő, ám a családot kettészakító munkatárs, vagy amikor két férfi zokog csendesen az égig érő önvádtól, akkor bizony nehéz nyugodtnak maradni. S bár az alkotók nem rajzolnak fel olyan gazdag társadalmi-politikai hátteret, mint a Csernobil-sorozat esetében (sőt, inkább némi humorral játszanak rá a feltételezett – szögezzük le: hamis – párhuzamokra), a Láthatatlan veszély a saját jogán is állja az összehasonlítást. Bemutat, elrémiszt, és emléket állít – legfőképp az áldozatoknak.

Gustavo Lipsztein: Láthatatlan veszély/Emergência Radioativa, Netflix, 5 x 60 perc, 2026.

Szerző: Paksa Balázs

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2026. június 28-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.