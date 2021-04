Feltámadt Krisztus-szoborral gazdagodott Pécsudvard

„A Feltámadt Krisztus szobor a keresztből, a szenvedésből, a halálból, az odaadott életből született – hangsúlyozta Felföldi László püspök. – Amikor egy családért, édesanyákért imádkozunk, akkor a családra figyelünk, a család titkára. Mi a családnak a lényege, az élete? Egy odaadott élet.

Minden édesapa, minden édesanya odaadott élete földbe vetett búza, amely termést hoz. Az életünket a szülők, a nagyszülők sok-sok életáldozatának köszönhetjük”

– fogalmazott a főpásztor, kapcsolódóan ahhoz is, hogy a szobor leleplezése a hivatások vasárnapján történt, amikor egyes vidékeken búzaszentelést is tartanak. A pécsi megyéspüspök így a hivatásból fakadó szolgálatról is beszélt.

Amikor a hivatásokra, az Egyházban a közösségek vezetőire, a papokra, a szerzetesekre gondolunk – de nemcsak a papi hivatásra, hanem mindenkire, aki a közösséget szolgálja, akár a horvát faluközösséget, egy nemzetet –, az szolgálat. Az életnek, a szeretetnek a szolgálata. Ez is egy elvetett búzamag.

Odaadom az életemet, az időmet, hogy teremjen, mások javára legyen.

Az egész mögött ott van a feltámadt Krisztus-szobor által szimbolizált Krisztus, aki ilyen módon van jelen az életünkben. Jézus kereszthalála nem lett volna olyan emlékezetes évezredeken keresztül, ha a halált nem követte volna feltámadás – fejtette ki Felföldi László püspök.

A pécsudvardi horvát önkormányzat elnöke, Rónainé Barics Márta a szobor leleplezése előtt beszédében a koronavírus-járvány miatt elmaradó zarándoklatok emlékeit idézte fel, amelyek iránt az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott. Elmondta: a járványhelyzet kezdetén képviselőtársaival a falu védelméért imádkoztak. „A szívünkben őrizzük Međugorje Feltámadt Krisztus-szobrának emlékét, amelynek most falunkban kerestünk helyet. Káncsor Zsolt tervei alapján horvátországi sötétszürke impala márvány alapon, kanfanar mészkőből készült feszület látható, a függőleges részén elhelyezkedő bronzból készült korpusszal.”

Az elnök beszédét követően a falu polgármestere és a horvát nemzet képviselője leplezte le a műalkotást, melyet Felföldi László pécsi megyéspüspök áldott meg.

Pécsudvard község a Baranyai-dombság szívében fekszik. A falu lakossága a 2019-es adatok szerint 798 fő volt, a horvát nemzetiséghez tartozók aránya körülbelül 20 százalék.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Harasztovics Arnold



