Felújították az apátfalvi Langó-kápolnát

A kőkerítéssel körbevett, vakító fehér, meszelt falú, kecses arányú, színes üvegablakos neogótikus kápolnát 1900-ban Havi Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Az építés évében készült a tizenhat téglaoszlopos kerítés is, melynek valamennyi pillérére vaskeresztet helyeztek.

A kápolna előtt álló Langó-keresztet Langó Mihály és felesége, Balog Anna állíttatta 1866-ban. A kereszt a környék népes tanyavilágának kedvelt helye volt: pénteki és vasárnapi ájtatosságra is itt gyűltek össze azok a környékbeliek, akik templomi misére nem jutottak el.

A kereszt mögött Langó Mátyás és felesége, Szigeti Rozália 1900-ban építtetett kápolnát. Az építéshez kapcsolódó legenda szerint a házaspár tízéves fiának, Andrásnak a lába váratlanul lebénult, és nem gyógyult meg többé. 1899-ben egy hatalmas vihar idején a gyerek eltűnt a tanyáról, és csak hosszas keresés után talált rá egy segítségül hívott katona a Langó-kereszt tövében. Langó Mátyás imái meghallgatásáért hálából építtette a kápolnát azon a helyen, ám a kisfiú térdgyulladásának kiújulásába még az építés évében belehalt.

A helyiek sajátjuknak érezték és kedvelték a kápolnát, ahol 1993-tól egy ideig nem miséztek, napjainkban azonban búzaszentelőkor és a kápolna búcsúnapján, augusztus 5-én, Havi Boldogasszony ünnepén újra odazarándokolnak az apátfalvi hívek.

A kápolna felújítása a Miniszterelnökség vallásturisztikai célokra nyújtott támogatása mellett a Szeged-Csanádi Egyházmegye jelentős hozzájárulásának, valamint több jó szándékú magánszemély anyagi és fizikai munkájának köszönhetően valósulhatott meg.

A rekonstrukció során nemcsak az idők folyamán balesetveszélyessé vált kerítés és a kerítés pilléreinek újjáépítésére nyílt lehetőség, hanem a külső homlokzat, valamint a tetőlemez fedésének teljes festése, illetve a helyi közösség adományából a belső tér vakolatfelújítása és festése is megtörtént. A beruházás befejezéseként felajánlásból elkészült a kápolna napelemes fényvetővel történő megvilágítása is, mely éjszaka is láthatóvá teszi a kápolnát az M43-as autópályán közlekedők számára.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Csányi Etelka

Magyar Kurír