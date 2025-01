Felújították a gyulai Szentháromság-kápolna tornyát

A Szeged-Csanádi Egyházmegyének Gyula az egyik kiemelt központja – mondta el Kiss-Rigó László. A püspök hozzátette, jó néhány egyházi intézmény működik a városban, és örömteli, hogy időről időre lehetőség nyílik a helyi fejlesztésekről beszámolni. A gyulai Szentháromság-kápolna toronyfelújítása mintegy 30 millió forintból ugyancsak nemrég készült el.

A beruházás nagyon szép példáját adta az együttműködésnek és a közös gondolkodásnak: az Egyház és az önkormányzat egyaránt 15-15 millió forintos állami támogatásból kapott forrással járult hozzá a felújítás költségeihez – osztotta meg a püspök. Mint mondta, a beruházás az egész várost szolgálja.

Kiss-Rigó László azt is bejelentette, hogy hamarosan egy másik, sokkal nagyobb volumenű fejlesztés átadása is várható Gyulán: lassan elkészül a katolikus gimnázium tornaterme. Erre várhatóan februárban-márciusban sor kerülhet.

Görgényi Ernő megerősítette, hogy a Szentháromság-kápolna tornyának felújítása nem csak a katolikus hívek számára öröm. „Egy városképi jelentőségű műemlék épületről van szó, amit még az 1738-as nagy pestisjárvány után a hálából adakozó hívek kezdeményezésére kezdtek el építeni” – hangsúlyozta.

Gyulán 1738-ban szörnyű pestisjárvány pusztított, amely rengeteg áldozatot követelt. A gyulai Szentháromság-kápolnát a túlélő helyiek emelték hálából, az épület 1741-re készült el. Az épületet később többször is átépítették. 1930-ban tűzvész következtében tornya leégett, és közel egy évszázadig nem is tudták pótolni. 25 éve teljes külső felújítása zajlott, de az akkori rekonstrukció a tornyot nem érintette. Jelen helyreállítási munkálatok nyomán a torony most kicsit magasabb is lett, mint a 20. században leégett.

A város polgármestere a rekonstrukcióról elmondta, a torony felújításának munkálataihoz hozzálátott az Egyház, amihez meg is volt a szükséges forrás.

Előzetesen a héjazat cseréjét tervezték. Azonban a lebontás után láthatóvá vált, hogy maga a szerkezet is olyan mértékben leromlott, elvékonyodott, hogy azt is cserélni kell. Ez azonban megduplázta a költségeket – számolt be. Így a gyulai egyházközség nehéz választás elé került. A hívek adományaként rendelkezésre állt a szükséges összeg, azonban azt a németvárosi templom felújítási munkálataira biztosították. Az önkormányzat számára sem volt elfogadható, hogy bármelyik beruházás elmaradjon, ezért a város a Miniszterelnökségtől kért támogatást a toronyfelújítás befejezésére. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár döntésének köszönhetően a szükséges 15 millió forintot a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül biztosította. Így megvalósulhatott a műemlék kápolna rekonstrukciója, és a németvárosi templom szükséges felújítására is rendelkezésre állnak a források. Az említett németvárosi, ugyancsak műemléki értéket képviselő Szent József-templom esetében a lábazati cementes betonréteg eltávolításához kapcsolódóan az engedélyezési eljárás több időt vesz igénybe, így ott a munkálatok előreláthatólag 2025 első felében valósulhatnak meg.

