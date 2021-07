Felvételt hirdet a szegedi Szent Imre Szakkollégium

Meghirdette a felvételt 2021/2022-es tanévre Szeged egyik legnagyobb múlttal rendelkező, jelenleg még felújítás alatt álló keresztény kollégiuma, a Szent Imre Szakkollégium.

A magyar ifjúság védőszentjének nevét viselő intézmény szeretettel várja minden olyan szegedi egyetemi hallgató jelentkezését, aki a felsőoktatásban eltöltött évei alatt keresztény értékrendben, segítőkész és fejlesztő közegben szeretné végezni tanulmányait.

A kollégium a Szakkollégiumi Mozgalom minősített tagjaként hallgatói számára az egész tanév során szakmai műhelyalkalmakat, minőségi, tudományos előadásokat, valamint egyéb olyan fejlesztő alkalmakat biztosít, amelyek azt hivatottak elősegíteni, hogy a diplomaszerzés után a fiatalok minél jobb esélyekkel induljanak majd a munkaerőpiacon – és az életben is. A keresztény intézmény a szakmai program mellett kiemelt hangsúlyt fektet a lelki- és a közösségi élet folyamatos fejlesztésére, ápolására is, amelyekre számos programot kínál, mindeközben pedig abban is támogatja a lakókat, hogy a mindennapokban aktívan tegyenek a közösségükért.

A kollégium által kért dokumentumok beküldésére augusztus 2-ig nyílik lehetőségük az érdeklődőknek.

