Ferenc pápa áldását adta a magyar borra

„Audienciára érkeztünk a Szentatyához, hogy Szent János ünnepén apostoli áldását kérjük a tokaji aszúra, illetve azon keresztül a magyar borra, az istenfélő magyar borászok munkájára” – osztotta meg közösségi oldalán december 27-én Rókusfalvy Pál kormánybiztos.

Magyarország Szentszéki Nagykövetségén keresztül fordultak levélben Ferenc pápához, amelyben kérték a magyar bor megáldását. A Magyar Bormarketing Ügynökségen keresztül 30 tokaji borász összesen 180 palack aszúját küldték el előre a Vatikánba; a december 27-i audienciára pedig egy külön díszdobozos Tokaj Esszenciát is vittek magukkal. Szent János apostol napján a borszentelési szokásokat felelevenítve Ferenc pápa megáldotta a magyar bort.

„Tokaj a magyar himnusz harmadik strófájában is helyet kapott, ezért nemzeti imádságunk elegáns nyomatait vittük ajándékba három nyelven: a magyar mellett a Szentatya anyanyelvén, spanyolul, valamint angol nyelvű fordításban” – írta közösségi oldalán a kormánybiztos.

Nem ez az első alkalom, amikor Ferenc pápa tokaji bort kapott ajándékba: a magyarországi pápalátogatás idején, április 29-én két üveggel is kapott a Szentatya. A fiatalokkal való találkozás keretében, a Papp László Sportarénában is átadott neki egy üveg tokajit Palánki Ferenc ifjúságpasztorációért felelős püspök (akkor még egy focilabdát is kapott Puskás Ferenc aláírásával, valamint az egyik leghíresebb magyar találmányt, a Rubik-kockát). Ugyanaznap egy kicsit korábban a Rózsák terei Budapesti Görögkatolikus Parókia egyik ajándéka is egy tokaji aszú volt – a muzeális ritkaság ráadásul a pápa születésének éve, 1936 óta érett egyre zamatosabbá, talán a méznél is édesebbé.

Forrás: Rókusfalvy Pál Facebook-oldala

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír