Ferenc pápa átaludta az éjszakát, jelenleg pihen

„Ferenc pápa átaludta az éjszakát, most pihen” – áll a reggeli közleményben.

A március 3-án, hétfőn este közzétett közlemény friss információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról:

„A mai napon a Szentatyánál két alkalommal is akut légzési elégtelenség lépett fel, amelyet a hörgőrendszeren belül jelentős mennyiségű váladék felhalmozódása és az ebből eredő hörgőgörcs okozott.

Ezért kétszer is hörgőtükrözést végeztek, melyek során bőséges váladékot kellett leszívni.

Délután újrakezdték a nem invazív gépi lélegeztetést (műanyag cső bevezetése nélküli, maszkkal végzett lélegeztetés – a szerk.).

A Szentatya mindvégig éber volt, teljesen tudatánál maradt, és együttműködött.

Biztos prognózis továbbra sem adható.”

* * *

A Vatican News olasz nyelvű oldala híradásában a március 3-ai közlemény után hozzátette, hogy a Szentatya vérvizsgálati eredményei változatlanok, tehát nem utalnak leukocitózisra (vagyis a fehérvérsejtek számának kóros emelkedésére – a szerk.). Ez kedvező fejlemény, mert azt mutatja, hogy nem alakult ki újabb fertőzés, hanem a váladék hörgőkben való felhalmozódása a már meglévő tüdőgyulladás következménye. A két rohamot a hörgők reakciója okozta, amikor a felgyülemlett váladékot, ezzel együtt a baktériumokat is megpróbálták eltávolítani a szervezetből. A pápa klinikai állapota tehát továbbra is összetett képet mutat, és nem zárja ki olyan kritikus események kialakulását, mint amilyenek most is előfordultak.

Arra kérjük kedves Olvasóinkat, hogy továbbra is imádkozzunk a Szentatyáért! Magyar Kurír szerkesztősége

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír