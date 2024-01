Ferenc pápa: Az Egyháznak szüksége van az „életszentséggel fertőző” emberekre

A Szent Róza hordozói egyesület történetének gyökerei a 13. századra nyúlnak vissza. Viterbó harmadrendi ferences védőszentje szeptember 4-i ünnepét megelőzi egy látványos körmenet, amely során körbe hordozzák a városka utcáin az úgynevezett Macchina di Santa Rosa-t, Szent Róza hatalmas szobrát, amelyet 2013 óta az UNESCO az Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének részeként ismer el. A szobor hordozóinak feladata ennek a 28 méter magas szerkezetnek a körbevitele a város utcáin és terein.

Ferenc pápa csütörtökön az Apostoli palota Kelemen-termében rövid köszöntő szavakkal fogadta a szobor hordozóit és átadta nekik az előkészített beszédét, amelyben felidézte az ifjú Róza misztikus élményét, aki „az abszolút szegénység mellett döntött, a jótékonykodásnak szentelte magát, és hatalmas vonzereje volt, amelynek köszönhetően Jézus iránti szeretetével sokakat meggyőzött. Követendő példa – hívta fel a figyelmet a pápa. – Ilyen szentekre van szükségünk ma is: olyan emberekre, akik nem ülnek papucsban a kanapén, hanem az evangélium megélésének és hirdetésének elfojthatatlan vágyától átlelkesülve ragályossá válnak az életszentségben.”

Ferenc pápa arra kérte a Szent Róza szobor hordozóit, hogy továbbra is közvetítsék Viterbó védőszentjének emlékét szolgálatukkal és a keresztény élet iránti elkötelezettségükkel. Hangsúlyozta, hogy ennek a hatalmas szerkezetnek a hordozása – amely mintegy harminc méter magas és több mint ötven mázsa súlyú, tetején a szent szobrával – egy olyan látványos jel, amely Szent Róza nagyszerű példáját hivatott bemutatni, akin keresztül az evangéliumot terjesztik. „Ez a legfontosabb: megismertetni az evangéliumot Szent Rózán keresztül! Tegyétek ezt együtt, összefogva és szolidárisan, értékeit „hittel, erővel és akarattal, tisztelettel és alázattal megélve, mert se a körmenetben, se az életben senki sem tud megvalósítani ekkora vállalkozást egyedül, mint ahogy szabályzatotok is kimondja, és mint ahogy emlékeztet bennünket az egyik mottó, amit a szobor körbe hordozása során együtt énekeltek: „Mindannyian ugyanazt érezzük.” Az átadott szövegben a pápa végül köszönetet mondott a szobor hordozóinak „a sok segítségnyújtó, kulturális és erkölcsi tevékenységért”, amelyet folytatnak. Arra buzdította őket, hogy tartsák életben Szent Róza ünnepének hagyományát.

A Szent Róza hordozói egyesület megajándékozta Ferenc pápát a hatalmas szobrot a vállukon tartó hordárok tipikus bőrpárnájával, amelyet Michele Telari mester festett. A legutóbbi Szent Róza szobor-szerkezet, a „Gloria” (Dicsőség) nevet viselő hatalmas konstrukció építője Vincenzo Fiorillo és a tervező, Raffaele Ascenzio átadták a pápának az alkotás 1,20 méter magas vázlatát. A Szent Róza-kolostor megbízásából Francesca Pizzaia nővér, elöljárónő megajándékozta Ferenc pápát egy fából készült makettel, amely a Viterbói Szent Róza Tanulmányi Központ és a Tusciai Egyetem által 2020-tól a viterbói börtönnel és a Szent Róza hordozói egyesülettel együttműködésben elindított képzésben részt vevő fogvatartottak egy csoportja által végzett munka eredménye.

*

Szent Róza a 13. század első felében élt, a feltételezhetően 1230 körül született fiatal lány életét teljesen Istennek szentelte. Már gyermekkorában böjtölt, vezeklőinget viselt, buzgón imádkozott. Megjelenése tisztaságot sugárzott. Kertjükben remetelakot rendezett be, oda vonult imádkozni. Az ő életében is szerepel a rózsacsoda-legenda, akárcsak a 13. század másik két ferences harmadrendi szentjénél: Árpád-házi Szent Erzsébetnél és Szent Zitánál. Súlyos betegségében meglátogatta a Szűzanya, és az ő buzdítására ferences harmadrendi ruhát öltött. Rövidesen megjelent neki a megfeszített Krisztus. „Ó, Jézusom – kiáltott fel –, miért vagy ilyen állapotban?” Az Úr válasza: „Az emberek iránti nagy szeretetem miatt.” „És ki kínzott meg ilyen rettenetesen?” „A bűn” – hangzott a felelet. Róza erre magára ütött, miközben ismételte: A bűn, a bűn... Majd kereszttel a kezében végigjárta Viterbo utcáit, s a keresztre feszített Úr Jézusról és a bűnről mondott megindult szavakat. Isten a bűnbánat hirdetése mellett azt a feladatot is Rózára bízta, hogy az embereket a pápához való hűségben megerősítse.

A szent bátran síkra szállt a városban dúló politikai, ideológiai ellentétek elsimításáért, olyannyira, hogy emiatt egy időre száműzetésbe kellett vonulnia. Alig 18 évesen hunyt el, s teste, bár eredetileg a csupasz földbe temették, csodálatos módon romlatlanul megőrződött (a tudományos vizsgálatok tanúsága szerint még belső szervei is megmaradtak). A halála után nem sokkal kanonizált Róza testét IV. Sándor pápa utasítására vitték át abba a templomba, ahol mindmáig található. Az átvitel évfordulóját, szeptember 4-ét napjainkig nagy ünnepségekkel üli meg a város.

Szent Rózát a Rómához 98 km-re levő Viterbóban különleges körmenettel és ünnepségsorozattal ünneplik minden évben. Az esemény szeptember 3-án az esti körmenettel, majd másnap (szeptember 4.) egy hagyományos szertartással ér véget, amelyen Szent Róza 28 méteres kivilágított szobrát hordozzák végig a történelmi városrész szűk utcáin, egészen a Szent Damján-kolostorig (mai nevén: Szent Róza). A körmenet a város legfőbb eseménye és büszkesége. A részvétel óriási megtiszteltetés a 100 kiválasztott hívő (facchini, azaz hordárok) számára, akik vállukon vihetik az 50 mázsás építményt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír