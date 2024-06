Ferenc pápa az evangélikus küldöttséghez: Krisztus, a megtestesült Irgalmasság az ökumenizmus szíve

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben” – idézett Ferenc pápa beszéde elején Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 15,13).

A pápa szeretettel köszöntötte a Lutheránus Világszövetség küldötteit, megköszönve Henrik Stubkjær püspöknek, a világszövetség új elnökének köszöntő szavait és az ajándékát, továbbá üdvözölte Anne Burghardt tiszteletes asszonyt, aki immár több éve dolgozik a világszövetség főtitkáraként.

A pápa, megköszönve a látogatást, kifejezte, hogy látogatásukat az ökumenikus testvériség fontos gesztusának tartja, és éppen ezért szólt Pál apostol szavaival a rómaiakhoz írt levélből, hiszen ez a bibliai ige kísérte legutóbbi tanácskozásukat is. Majd azt kérte, hogy

a reménység Istene áldja meg ezt a mostani találkozásukat. Ugyanis mindnyájan a remény zarándokai vagyunk, ahogy azt a 2025-ös szentév mottója is jelzi

– fogalmazott a Szentatya.

Ferenc pápa visszautalt a három évvel ezelőtti találkozójukra, amikor a Lutheránus Világszövetség egy delegációja érkezett Rómába, hogy együtt elmélkedjenek az I. Niceai Zsinat közelgő évfordulójáról mint ökumenikus eseményről. 2023-ban pedig, a Lutheránus Világszövetség krakkói közgyűlése alkalmából Anne Burghardt tiszteletes asszony Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma prefektusával közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy „a niceai ősi keresztény hitvallás – amelyet annak 1700. évfordulója alkalmából 2025-ban ünnepelnek meg – olyan ökumenikus kapcsolatot teremt, amelynek középpontja Krisztus” (2023. szeptember 19.).

Ezzel összefüggésben Anne Burghardt tiszteletes asszony joggal idézte fel a remény azon szép jelét, amely különleges helyet foglal el a katolikusok és az evangélikusok közötti kiengesztelődés történetében. A II. Vatikáni Zsinat befejezése előtt az Amerikai Egyesült Államok katolikus és evangélikus keresztényei Baltimore-ban közösen így tanúskodtak: „Az a hit, amely szerint a mi Urunk, Jézus Krisztus a Fiú, Isten az Istentől, továbbra is biztosít bennünket arról, hogy valóban megváltást nyertünk, mert csak Isten tud megváltani minket” (The Status of the Nicene Creed as Dogma of the Church, 1965. július 7.).

Jézus Krisztus az ökumenizmus szíve. Ő a megtestesült Isteni Irgalmasság, és az ökumenikus küldetés feladata, hogy tanúságot tegyünk róla

– hangsúlyozta beszédében Ferenc pápa. – Az evangélikusok és katolikusok a megigazulás tanáról szóló közös nyilatkozatban azt a közös célt fogalmazták meg, hogy „mindenben megvallják Krisztust, mint az egyetlent, akibe minden bizalmat lehet vetni, mivel ő az egyetlen közvetítő Isten és ember közt” (vö 1Tim 2,5–6), és akin keresztül Isten a Szentlélekben önmagát adja nekünk és kiárasztja ajándékait, hogy minden megújuljon (18.).

Immár 25 év telt el a közös nyilatkozat aláírása óta. Ami 1999. október 31-én Augsburgban történt, az a remény újabb jele a megbékélésünk történetében. Őrizzük meg emlékezetünkben, mint ami mindig él – kérte a pápa. – A 25. évfordulót a remény ünnepeként ünnepeljük közösségeinkben. Emlékezzünk arra, hogy közös a lelki eredetünk, hiszen „egy a keresztség a bűnök bocsánatára” (Nicea–konstantinápolyi hitvallás), és járjuk tovább az utunkat bizalommal a remény zarándokaiként. A remény Istene legyen velünk, és áldásával kísérje továbbra is az igazságról és a szeretetről folytatott párbeszédünket.

Ferenc pápa ekkor rögtönözve hozzáfűzte: ezen az ökumenikus úton egy szép dolog jut eszembe a kedves Zizioulas püspöktől. Ez az ortodox püspök, aki az ökumenizmus úttörője volt, azt mondta, hogy ismeri a keresztények egységének dátumát: az utolsó ítélet napja.

Közben azonban együtt kell járnunk, együtt kell imádkoznunk, és együtt kell végeznünk a szeretetszolgálatot, együtt haladva a „hiperökumenikus” nap felé,

amely az utolsó ítélet lesz. Zizioulasnak jó humora volt – fogalmazott a pápa.

Végül szívből megköszönte a látogatást, majd arra kérte a vendégeit, hogy együtt imádkozzák el a Miatyánkot, mindenki a maga nyelvén.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír