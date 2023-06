Ferenc pápa egy súlyosan beteg 17 éves lánynak: „Edna, elkísérlek utadon!”

Edna 17 éves, és tisztában van vele, hogy hamarosan találkozik Istennel. Ezt mondta neki az orvos, aki nyolc éve segíti őt súlyos betegségében. Ezt írta meg Ferenc pápának is a június 22-én, csütörtökön kézbesített levelében is. „Az orvos azt mondta, hogy nem tudja, mikor találkozom Jézussal, de hamarosan megtörténik” – fogalmazott a Szentatyát megindító derűvel. A lány, bár jelentkezett a soron következő, augusztus 1. és 6. között Lisszabonban megrendezendő ifjúsági világtalálkozóra, elárulta Ferenc pápának, hogy fizikailag nem tud majd jelen lenni. Edna, aki teljes szívéből szeretett volna találkozni a pápával, szomorúsággal, de valódi és őszinte hittel és jóindulatú mosollyal éli meg ezt a helyzetet, ahogyan azt azok is tanúsítják, akik több mint egy évtizede látogatják őt a Szent Maximilian Kolbe plébánián, Lisszabon külvárosában.

„Amikor meghallottam, hogy az ifjúsági világtalálkozót Portugáliában tartják, nagyon boldog voltam, mert valahányszor látom a pápát beszélni a televízióban, jól érzem magam, mintha nem lenne olyan betegségem, amely megakadályozná a világtalálkozón való részvételemet” – mutatott rá Edna a levélben. Hozzátette, írni akart Ferenc pápának, hogy tudja, személye „milyen fontos számomra és a családom számára”.

Amint elolvasta Edna kórházból írt sorait, a pápa úgy döntött, hogy egy alig több mint egyperces videóüzenettel válaszol neki. Ebben hatszor ismétli meg a „köszönöm” szót. „Edna, megkaptam a leveledet, köszönöm! Köszönöm a gyengédségedet, és köszönöm a békét a szívedben. Ez a béke olyan, mint egy mag, amelyet elültettek mindannyiunk szívébe, akik látunk téged, és mindazok, akik beszélnek veled. Köszönöm! Elkísérlek ezen az úton, amin jársz. Elkísérlek, és tudom, hogy jó fogadtatásban lesz részed. Elkísérlek érted imádkozva, veled együtt imádkozva, és Jézusra tekintek, aki mindig vár bennünket. Köszönöm!” – fogalmaz videóüzenetében a pápa.

Edna arra kérte a pápát, hogy imádkozzon érte, és a videóüzenetben Ferenc pápa arra kérte őt, hogy tegye ugyanezt érte. Imádkoznak egymásért a pápa áldásával: „És most áldásomat adom rád, hogy ez is erőt adjon ezen az úton” – zárja a súlyos beteg portugál lánynak küldött videóüzenetét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó és videó: Vatican News

Magyar Kurír