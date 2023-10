Ferenc pápa felhívta telefonon a Gázai övezet Szent Család-plébániáján összegyűlt keresztényeket

A keresztény közösség eltökélt szándéka, hogy a plébánián marad, és nem vesznek részt az izraeli hadsereg által elrendelt evakuálásban. Október 15-én, vasárnap este Ferenc pápa telefonon biztosította őket közelségéről.

Újabb bombák robbantak az éjszaka, Izrael célba vette Gáza városának al-Zaytoun és al-Shujaiya negyedeit. A libanoni Hezbollah állásait is érte találat. Palesztin fegyveres csoportok Gázából továbbra is válogatás nélkül lőnek ki rakétákat izraeli lakott területek, köztük Tel-Aviv közigazgatási területe ellen. A hadsereg egyik szóvivője arról számolt be, hogy a konfliktus kezdete óta hatezer rakétát lőttek ki Gázából.

Az Ocha – az ENSZ Titkársághoz tartozó Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala, amely a palesztin területeken a humanitárius tevékenység koordinálását végzi – legfrissebb adatai szerint a palesztinok közül 2750 halálos áldozata és 9700 sebesültje van az összecsapásnak. Az izraeli áldozatok száma 1300, a sebesülteké 3621. Tegnap szinte teljesen kiürítették a dél-izraeli Szderot városát. Askelón lakosainak nagy része szintén elhagyta a várost, az övezet melletti kisebb izraeli településeket az előző napokban teljesen evakuálták.

A jelentések szerint a Gázai övezetben több mint egymillió ember, gyakorlatilag a lakosság fele kényszerült elhagyni lakóhelyét. A humanitárius vészhelyzet egyre súlyosbodik, a kórházak összeomlanak.

A gázai keresztény közösség, amelynek tagjai néhány napja a Szent Család-plébánia területén, az övezet egyetlen katolikus plébániáján gyűltek össze, elszántan maradni akar, nem pedig az izraeli hadsereg parancsának megfelelően dél felé vonulni. Legalább ötszáz kitelepítettet szállásoltak el, köztük néhány muszlim családot. Mások a Szent Porphüriosz görög ortodox templomban vannak elszállásolva.

Tegnap este a plébánia telefonhívást kapott Ferenc pápától. Nagy volt a meghatottság – mondta el Nabila Saleh nővér, a Gázai övezet legnagyobb iskolájának igazgatónője, aki nővértársaival együtt szintén a plébánián talált szállást: „A pápa felhívta Juszuf atyát, aki átadta nekem a telefont, hogy én beszélhessek a pápával, mivel nem beszél jól olaszul”.

„A pápa biztosított minket arról, hogy imádkozik értünk, és hogy tudja, milyen szenvedésen megyünk keresztül – mondta el. – A Szentatya megkérdezte, hány ember van elhelyezve a plébánia épületeiben. Körülbelül ötszázan vannak, köztük betegek, családok, gyermekek, fogyatékkal élők, olyan emberek, akik elvesztették otthonukat és minden vagyonukat. A pápa áldását küldte mindenkinek, aki a plébánián tartózkodik. Juszuf atya és én az egész közösség nevében köszönetet mondtunk neki, és felajánlottuk szenvedéseinket a háború végéért, a békéért, az Egyházért és a szinódusért is”.

„A hívek és a plébánia vendégei nagy örömmel és reménnyel fogadták a telefonhívást – mondta Maria del Pilar nővér, a Megtestesült Ige Intézetének (Ive) gázai misszionáriusa. – A remény félelemmel vegyül, mert a jövő egyre bizonytalanabbnak tűnik. Ma este bombák hullottak a területünkre, al-Zaytounra, de itt a plébánián nem szenvedtünk kárt. Mindannyian jól vagyunk”. A szerzetesnővér megosztotta azt is, hogy „sokan elvesztették otthonukat és kevés vagyonukat. Otthon nélkül, munka nélkül, egészség nélkül milyen jövő vár rájuk? Csak a hit tart meg minket, és segít, hogy előrehaladjunk. A pápa közelsége, imája vigaszt jelent számunkra, nem érezzük magunkat egyedül. Hangja érje el az izraeliek és a palesztinok szívét és elméjét!”

„A plébánián folyamatos imádsággal és a szükséges napi tevékenységekkel telnek a napok. Főzünk, takarítunk, és foglalkozásokat tartunk a sok gyereknek, akik velünk vannak” – magyarázta Nabila nővér a SIR hírügynökségnek, és elmondta az előző nap örömét is: „vasárnap délelőtt a templomban keresztelőt ünnepeltek. A Gábriel nevet kapta a gyermek: az örömhír angyala, Isten hírnöke. Szinte mintha hirdette volna a pápa közelségét, amelyről aztán ő maga személyesen biztosított minket. De hittel várjuk az erőszak és a háború végének hírül adását is”.

A szerzetesnővér hozzátette, hogy ugyancsak az előző napon „testvéri látogatást tett nálunk a gázai ortodox parókus, Silas atya, aki a gázai görög ortodox püspök, Alexiosz üdvözletét hozta. Ez a látogatás megmutatja, hogy a megpróbáltatások idején milyen egység és együttműködés van a Gázai övezet összes kereszténye között. Imádkozunk a békéért és az övezet minden lakójáért, keresztényekért és muszlimokért és a régió minden lakosáért. A Gondviselés tartson meg minket”. Egy ima, úgy tűnik, meghallgatásra talált: előző nap a plébánián egy kuvaiti humanitárius egyesület hozott ebédre élelmet, datolyát és kenyeret.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Agensir

Fotó: Agensir; Holyfamilychurchgaza/Facebook

Magyar Kurír