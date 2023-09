Ferenc pápa a fiatalokhoz: Tartsátok életben, ne fotóalbumban a lisszaboni világtalálkozót!

Szeptember 8-án, pénteken délelőtt fogadta Ferenc pápa az Apostoli Palota dolgozószobájában a 2023-as lisszaboni ifjúsági világtalálkozó főszervezőjét, az IVT-Lisszabon Alapítvány elnökét, Américo Manuel Alves Aguiar lisszaboni segédpüspököt, aki utódlási joggal a lisszaboni érsek-metropolitai szék várományosa, és akit Ferenc pápa szeptember 30-án bíborossá kreál. Az 1973-ban született, ötvenéves Alves Aguiar segédpüspök jártas a média világában, így maga rögzítette a kihallgatás során a pár perces spanyol nyelvű rögtönzött videoüzenetet.

Él-e még bennetek a világnap emléke? – ezzel a kérdéssel kezdte videoüzenetét a pápa. – Erre persze mindenki igent mond. Én pedig nagyon örülök ennek. Ez egy emlék, ami azonban nem arra való, hogy szépen becsomagolják vagy fotóalbumokba tegyék. Ez élő emlék, amit nektek életben kell tartanotok. De hogyan is lehet életben tartani valamit? – kérdezett ismét a pápa. – Úgy, hogy átadom, továbbadom másoknak. A családot a gyerekek tartják életben, ahol az apák később nagyszülők lesznek. De a család tovább él.

Őrizzétek meg az ifjúsági világnap emlékét, amit együtt éltetek át, ne „érzéstelenítsétek altatással” és ne tegyétek az elmúlt idők emlékeinek albumába! Tartsátok életben! És meséljetek róla, mondjátok el az egyetemeken, beszéljetek róla az iskolákban és a munkahelyeken, mondjátok el, amit átéltetek és amit most is megéltek, azt a több mint másfél milliós tömeget, amely ott jelen volt, de mindenekelőtt azt, amit ott hallottatok. Azt kérem most tőletek – szól a pápa zárógondolata –, hogy legyetek misszionáriusok, legyetek hitterjesztők, legyetek tanúságtevői annak, amit megtapasztaltatok. Én pedig köszönöm, nagyon köszönöm a tanúságtételeteket. Most aztán rajtatok a sor: Legyetek tanúságtevők!

Isten áldjon, a Szent Szűz őrizzen meg benneteket! És ne felejtsetek el imádkozni értem. Köszönöm! – zárta a lisszaboni világtalálkozón részt vett fiatalokhoz intézett spanyol nyelvű videoüzenetét Ferenc pápa.

