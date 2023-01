Ferenc pápa fogadta az alapításuk centenáriumát ünneplő Szociális Testvérek Társasága tagjait

Ferenc pápa pénteken találkozott a Szociális Testvérek Társaságának, a Slachta Margit által alapított rend fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A jelenlévőkhöz intézett beszédében a Szentatya kiemelte, hogy a társaság eredeti karizmáját „az idők során és az Egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig”.

A Szentatya a centenáriumra utalva megállapította, hogy e különleges esemény miatt is akartak megemlékezni róla Péter apostol sírja mellett. „Biztosítalak benneteket, hogy ez az Egyháznak is kiemelkedő esemény, mert számára minden karizma Isten ajándéka. Szentlelke adja meg azokat a kegyelmeket, amelyekre minden történelmi pillanatban a legnagyobb szükség van.” És ebben áll a misztérium: az emberektől kapott ajándékok és amelyeket a saját erőnkkel csomagolunk be, megöregednek és tönkre mennek. A Lélek ajándékai azonban mindig megújulnak, és minden időben és helyen újjáélednek és újra feltalálják őket, miközben hűek maradnak gyökereikhez.

Így tekinthetünk arra a karizmára, amelyet az alapító, Slachta Margit 100 évvel ezelőtt kapott, és amely az idők során és az Egyház társadalmi tanítása által egészen napjainkig alkalmazkodott a különböző politikai és társadalmi forgatókönyvekhez. „Meglepett, hogy alapítótok már megszentelt életűként is aktív politikai tevékenységet folytatott. Lenyűgöző a holokauszt idején tett nyilatkozata, miszerint a hit előírásai arra kötelezték a testvéreket, hogy saját életük kockáztatásával is védjék a zsidókat” – jelentette ki Ferenc pápa.

„Ez az igazság, amelyet nehezen ismerünk el: sok vértanú halt meg a hite miatt, nem azért, mert megtagadták tőlük Isten imádásának szabadságát, hanem a hiteles élet miatt, amelyre ez a hit ösztönözte őket, és ennek következtében a szabadság, az igazságosság és az igazság védelme miatt. Meglepőnek tűnhet, de ennek első bizonyítéka Keresztelő Szent János vértanúsága. A próféta azért halt meg, mert szemrehányást tett a zsarnoknak, aki nem az isteni törvények szerint élt, és mert arra hívta az embereket, hogy tagadják meg azt a romlott rendszert, amely eltávolította őket Isten akaratától, és ebben a nagybetűs Igazság tanúságtevője, vértanúja volt – hangsúlyozta a pápa.

„Azok a múlt század eleji körülmények, amelyek a társadalmi változásokkal utat nyitottak a világháborúknak, döntő pillanatok voltak, amikor Isten rendetek megszületését ösztönözte. A mostani idők sem kevésbé fontosak, és ma, mint akkor, továbbra is aktuális a felhívás a tanúságtételre. Milyen csodálatos lenne, ha Margit szavai ugyanolyan hevesen visszhangoznának a szívetekben, mint azokban az első nővérekben! Szavai ösztönzésül szolgálnak számotokra, amelyek arra tanítanak, hogy a társadalmi kihívásokkal, ahogyan akkor a nácizmus ellen tették, a szeretet egyetlen fegyverével nézzetek szembe” – buzdította a szociális testvéreket a pápa.

„Alapítótok, az Egyház és a Szentlélek tanácsa – mindig ugyanazt az igazságot ismételve – az, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja másokért. Ennek az örökös újdonságnak a bizonyítéka a társadalmi szeretet, amelyre a Fratelli tutti kezdetű enciklikában utaltam, és amely Slachta Margit írásait is áthatja. Isten adjon nekünk erőt, hogy tanúi legyünk ennek a szeretetnek, az igazságnak és az igazságosságnak abban a hivatásban, amelyre elhívott minket. Kérjük ezt Boldog Salkaházi Sára közbenjárásával. Jézus áldjon meg benneteket és a Szűz Mária oltalmazzon titeket” – zárta beszédét Ferenc pápa a Slachta Margit által száz éve alapított Szociális Testvérek Társasága képviselőihez.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

