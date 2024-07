Ferenc pápa fogadta a verbita nagykáptalan résztvevőit

A pápa beszédében kiemelte a nagykáptalanra választott téma különös jelentőségét: „Ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt (Mt 5,16): Hűséges és kreatív tanítványok egy sebesült világban”. A mottó rávilágít karizmájuk és küldetésük gyökereire: ami nem más, mint Jézus üdvözítő szavának terjesztése, Isten elhívásának megélése, hogy az ő nyomdokaiban járjanak, megtestesítsék életének példáját, ahogyan tanítványai tették. „Isten Igéje teremt, életet ad, inspirál és motivál; ez a küldetésetek fókuszpontja” – mutatott rá a pápa a verbita szerzeteseknek.

A téma által kiemelt két szempontról szólva Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy „a Szentháromság szeretetének megtapasztalása és a Lélek lángjának életben tartása létfontosságú misszionárius tanítványként és szerzetesként való növekedésünkhöz”. „Az a láng naponta megújít bennünket; megtisztít és átalakít minket, miközben zarándokutunkat járjuk, mindig tudatában bűneinknek, e világ csábításai közepette, de bátran és bízva Isten irgalmában, aki mindig megbocsát” – hangsúlyozta. „Mindig meg kell bocsátanunk. Soha ne tagadjátok meg a feloldozást: mindig bocsássatok meg.” A pápa megjegyezte, hogy a verbiták „jó és egészséges” missziós kreativitásának forrása „az Igétől és a Lélektől származik, vagyis a bennetek élő Krisztustól, aki a Szentlélek által küldetése részesévé tesz benneteket.” Felhívta a figyelmet, hogy küldetésüket, az evangélium hirdetését, amelyben „a Lélek a „főszereplő”, „inkább az öröm szétárasztásával, mintsem a kötelezettségek előírásával” hajthatják végre. „A kreatív missziós tevékenységek az Isten Igéje iránti szeretetből születnek; a kreativitás pedig a szemlélődésből és a megkülönböztetésből születik.”

Ferenc pápa ezt követően rámutatott néhány sürgető aktuális problémára, amelyekkel az Isteni Ige misszionáriusai szembesülnek napjainkban, kezdve attól, hogy béketeremtőnek kell lenni egy olyan világban, amelyet „konfliktusok, háborúk, a környezet pusztítása, az emberi élet és az emberi méltóság elleni erőszakos cselekmények, fundamentalista ideológiák fenyegetnek és sok más seb jellemez”. Ezzel kapcsolatban arra buzdította a verbitákat, hogy vegyék észre a világ népei kiáltását a békéért: „Hallgassuk meg ezt a könyörgést, és legyünk béketeremtők!” – mondta. A pápa ezután kérte, hogy legyenek „minden kultúra reményének prófétái”. Miközben megjegyezte, hogy a világ 79 országában dolgozó verbiták az „inkulturáció szakértőivé” váltak, megkülönböztetésre szólított fel az internet és a közösségi média okozta új kihívásokkal szemben, amelyek „kritikátlanul megközelítve befolyásolják az emberek életmódját és értékeit.”

Végül Ferenc pápa arra buzdította a verbitákat, hogy legyenek „a szinodalitás misszionáriusai”. Hangsúlyozta, hogy „ma az Egyháznak növekednie kell a szinodális megközelítésben, mindenkit meghallgatva, mindenkivel párbeszédet folytatva, és a Lélekben felismerve, mi a küldetése”. Továbbá arra biztatta őket, hogy „legyenek érzékenyek arra, ahogy a Lélek fúj: finoman, az egyszerű és a legtávolabbi helyek között”. Beszéde végén Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy alapítójuk, Szent Arnold Janssen példája, aki „tudta, hogyan különböztesse meg Isten akaratát, és hogyan vezesse a rendet a Lélek útján”, vezéreli a közösségi megkülönböztetésüket, és segíti őket, hogy „bátor lépéseket tegyenek előre”.

Az Isteni Ige Társaságát Szent Arnold Janssen német pap alapította 1875. szeptember 8-án Hollandia egy kis falujában, Steylben, mely mindössze néhány kilométerre található a német határtól. A verbita missziós szerzetesek tagjait a hármas szerzetesi fogadalom (tisztaság, szegénység, engedelmesség) fűzi össze, melyben papok és testvérek egyaránt élnek és dolgoznak. A közösség sajátos karizmája, hogy hirdesse mindenkinek a Szeretet Istenének Országát, mint az emberiség egyetlen közös célját, amely felé tudatosan vagy öntudatlanul haladunk. Főleg azokat igyekeznek megszólítani, akiknek még hiányosak az ismereteik a világ Teremtőjéről és Gondviselőjéről, vagy egyáltalán nem ismerik Istent, más szóval keresésének útján járnak. A verbita misszionárius nemcsak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodhat, melynek többek között fontos eszközei a különféle tudományágak és a média is. A közösségek egyik legnagyobb gazdagsága a nemzetköziség. Sokféle kultúrából származó szerzetesek élnek együtt a missziósházakban, ezáltal igyekeznek tanúságot tenni arról, hogy a testvéri együttélésnek nem lehet akadálya a különbözőség, hanem éppen ennek kell sokszínűvé tennie életüket. A missziós küldetés a Szentháromságnak az emberek felé irányuló párbeszédéből indul ki: az Atya hív mindenkit, amely hivatás az Ige, vagyis a Fiú küldetésében teljesedik be, melynek megtartója a Szentlélek. Az Isteni Ige Társasága a világ egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje, melynek létszáma folyamatosan növekszik – olvasható a verbita rend weboldalán.

