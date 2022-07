Ferenc pápa kanadai látogatásának első helyszíne: Edmonton

Az Északi-Saskatchewan folyó partján fekvő város Krisztus előtt 3000-ben már biztosan, de elképzelhető, hogy már 12 ezer éve is lakott település volt. Az első európai felfedező 1754-ben érkezett: Anthony Henday, aki szőrmekereskedelemmel foglalkozott. A település első neve Fort Edmonton volt (angol mintára). 1904-ben nyerte el a város rangot; a következő évben pedig Alberta tartomány székhelye lett. A 19. században már jelentős kereskedelmi és agrárközpont volt. Az 1940-es években kőolajlelőhelyre bukkantak a közelében, ami óriási gazdasági növekedést indított el; ma „Oil Capital of Canada” (Kanada olajfővárosa) néven emlegetik Edmontont, mely a kőolajfinomításon túl fontos turisztikai célpont, de más gazdasági területek is fejlettek.

Az edmontoni érsekség 1912-ben emelkedett metropólia rangra. A Magyarországnál valamivel kisebb (81 ezer négyzetkilométer) méretű főegyházmegye területén élő 2 milliós lakosság valamivel kevesebb mint az egynegyede katolikus. A főegyházmegye főpásztora Richard William Smith érsek.

Az edmontoni ukrán eparchia 1956-ban jött létre. Jelenleg David Motiuk eparcha vezeti; mintegy ötezer hívőt számlál.

II. János Pál pápa 1984 szeptemberében kereste föl a várost.

*

Richard Smith érsek a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy Ferenc pápa bűnbánati zarándoklata és találkozója az őslakosokkal mély együttérzésének újabb jele. Ezzel kinyilvánítja a Katolikus Egyház figyelmét és elkötelezettségét az őslakos népek fájdalma iránt, és a kiengesztelődés és a gyógyulás válaszát kínálja.

Már római tartózkodásuk során megérintette a főegyházmegye küldöttségét a pápa mély együttérzése és őszinte figyelme. A Szentatya egyértelműen megfogalmazta az Egyház álláspontját: meghallgatni az áldozatok fájdalmát, elismerni az őslakosok jogait és támogatni őket a gyógyulás folyamatában. Ferenc pápa mostani látogatásának üzenete tehát így foglalható össze az edmontoni érsek szerint: „Az Egyház veletek van – ne feledjétek!”

A kanadai katolikusok szolidaritásukról és támogatásukról akarják biztosítani az őslakosokat, elismerve tehetségüket, kultúrájukat, bölcsességüket, amiből az egész ország tanulhat és meríthet. A Covid-járvány tovább súlyosbította a helyzetet, amire egyetlen válasz lehetséges: kiengesztelődés és gyógyulás, amit együtt kell megtalálnunk és véghez vinnünk. Erre bátorít Ferenc pápa kanadai apostoli utazása – mondta a Vatikáni Rádiónak Richard Smith edmontoni érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír