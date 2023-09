Ferenc pápa katekézise: Afrika nem kiaknázandó bánya vagy kifosztandó földterület!

Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Az evangelizáló szenvedélyről, vagyis az apostoli buzgóságról szóló katekéziseink útján ma Comboni Szent Dániel tanúságtételével foglalkozunk. Ő egy Afrika iránti buzgósággal teli apostol volt. Azokról a népekről ezt írta: „Meghódították a szívemet, mely csak értük él” (Scritti [Írások], 941), „Afrikával az ajkamon fogok meghalni” (Scritti, 1441). Milyen szép! Nekik pedig ezt mondta: „Legboldogabb napom az lesz, amikor életemet adhatom értetek” (Scritti, 3159). Ez egy olyan ember kijelentése, aki szerelmes Istenbe és a misszióban szolgált testvérekbe, akiket fáradhatatlanul emlékeztetett arra, hogy „Jézus Krisztus értük is szenvedett és értük is meghalt” (Scritti, 2499; 4801).

Ezt olyan közegben jelentette ki, amelyet a rabszolgaság borzalmai jellemeztek, melyeknek szemtanúja is volt. A rabszolgaság „tárgyiasítja” az embert, akinek az értéke arra szűkül, hogy hasznos-e valaki vagy valami számára. Jézus azonban, az emberré lett Isten, felemelte minden ember méltóságát, és leleplezte minden rabszolgaság hamisságát. Comboni Szent Dániel Krisztus fényében tudatosította a rabszolgaság rosszaságát, és azt is felismerte, hogy

a társadalmi rabszolgaság egy mélyebb rabszolgaságban gyökerezik, a szív és a bűn rabságában, melyből az Úr kiszabadít bennünket.

Keresztényként tehát a rabság minden formája ellen harcolnunk kell. Sajnos azonban a rabszolgaság, akárcsak a gyarmatosítás, nem múltbeli emlék. A Comboni Szent Dániel által annyira szeretett és ma számos konfliktus által megtépázott Afrikában „a politikai kizsákmányolás átadta helyét a »gazdasági gyarmatosításnak«, amely ugyanúgy rabszolgasorba taszította az embereket. […] Ez olyan tragédia, amelyre a gazdaságilag fejlettebb világ gyakran becsukja a szemét, fülét és száját.” Ezért újból elmondom a felhívásomat: „Hagyjátok abba Afrika fojtogatását: ez nem kiaknázandó bánya vagy kifosztandó földterület!” (Beszéd a hatóságokkal való találkozón, Kinshasa, 2023. január 31.).

Térjünk vissza Comboni Szent Dániel történetéhez. Egy kezdeti afrikai időszak után egészségügyi okokból el kellett hagynia a missziót. Igen sok misszionárius halt meg, miután betegségeket kaptak el a helyi valóság ismeretének hiánya miatt. Míg azonban mások elhagyták Afrikát, Comboni nem. Egy megkülönböztetésben töltött időszak után úgy érezte, hogy az Úr az evangelizáció új útjára vezeti, melyet ezekben a szavakban foglalt össze: „Afrikával mentsük meg Afrikát!” (Scritti, 2741sk). Ez egy erős intuíció, semmi gyarmatosítás nincs benne! Ez az erős intuíció segített megújítani a missziós munkát: az evangelizált emberek nemcsak „címzettjei”, hanem „alanyai” a missziónak. És Comboni Szent Dániel az összes keresztényt az evangelizáló tevékenység főszereplőjévé akarta tenni. És teljes körűen gondolkodott és cselekedett ebben a szellemben: bevonta a helyi papságot és előmozdította a katekéták világi szolgálatát. A katekéták az Egyház kincsei: a katekéták azok, akik előreviszik az evangelizációt. Comboni Szent Dániel az emberi fejlődést is így képzelte el, törődött a művészetekkel és a szakmákkal, növelte a családok és a nők szerepét a kultúra és a társadalom átalakításában. Mennyire fontos ma is, hogy a hitet és az emberi fejlődést a missziós környezet belsejéből kiindulva mozdítsuk elő, ahelyett, hogy külső modelleket ültetnénk át, vagy meddő segélyezésre szorítkoznánk!

Sem a külső modell, sem a segélyezés nem célravezető! A népek kultúrájából vegyük az evangelizációhoz vezető utat!

A kultúra evangelizálása és az evangélium inkulturálása együtt járnak.

Comboni Szent Dániel nagy misszionáriusi szenvedélye azonban elsősorban nem emberi igyekezet eredménye volt: nem csak a bátorsága hajtotta, nem csak olyan fontos értékek motiválták, mint a szabadság, az igazságosság és a béke; buzgósága az evangélium öröméből fakadt, Krisztus szeretetéből merített, és Krisztus iránti szeretethez vezetett! Szent Dániel azt írta: „Egy ilyen nehéz és fáradságos missziót, mint a miénk, nem végezhetnek felületes, ferde nyakú, önzéssel és önteltséggel teli emberek, akik nem törődnek úgy a lelkek üdvösségével és megtérésével, ahogyan kellene.” Ez a klerikalizmus drámája, mely a keresztényeket, a világiakat is arra készteti, hogy klerikalizálódjanak, és – ahogy most hallottuk – ferde nyakú, önzéssel teli emberré váljanak. Ez a klerikalizmus csapása. És hozzátette: „Fel kell gyújtani őket a szeretetre, mely Istenből és Krisztus szeretetéből fakad; és ha valaki igazán szereti Krisztust, akkor édesség számára a nélkülözés, a szenvedés, a vértanúság” (Scritti, 6656). Vágya az volt, hogy lelkes, örömteli, elkötelezett misszionáriusokat lásson: olyan misszionáriusokat – írta – „akik szentek és rátermettek. […] Először is szentek, azaz bűntől mentesek és alázatosak. De ez nem elég: szükség van szeretetre is, mely rátermetté teszi az embert” (Scritti, 6655). A misszionáriusi képesség forrása Comboni Szent Dániel számára tehát a szeretet, különösen a mások szenvedését magunkévá tevő buzgóság.

Evangelizáló szenvedélye sosem vezette arra, hogy a maga nevében járjon el, hanem mindig az Egyházzal közösségben tevékenykedett. „Nekem csak egyetlen életem van, melyet e lelkek üdvösségének szentelek – írta –, bárcsak ezer életem lehetne, melyeket ezért a célért adhatok” (Scritti, 2271).

Testvéreim, Comboni Szent Dániel a Jó Pásztor szeretetéről tesz tanúságot, aki megkeresi az elveszettet, és életét adja nyájáért. Energikus és prófétai buzgósággal szállt szembe a közömbösséggel és a kirekesztéssel. Leveleiben sürgetően szólítgatta szeretett Egyházát, mely túl sokáig megfeledkezett Afrikáról. Comboni olyan Egyházról álmodott, amely közösséget vállal a történelem megfeszítettjeivel, hogy velük együtt élje át a feltámadást.

Most szeretnék javasolni nektek valamit.

Gondoljatok a mai történelem megfeszítettjeire: férfiakra, nőkre, gyermekekre, öregekre, akiket az igazságtalanság és az elnyomás történetei keresztre feszítenek. Gondoljunk rájuk, és imádkozzunk!

Comboni Szent Dániel tanúságtétele mintha mindannyiunknak, az Egyházhoz tartozó férfiaknak és nőknek megismételné: „Ne feledkezzetek meg a szegényekről, szeressétek őket, mert bennük a feltámadásra váró megfeszített Jézus van jelen!” Ne feledkezzetek meg a szegényekről: mielőtt idejöttem volna [a Szent Péter térre], brazil törvényhozókkal találkoztam, akik a szegényekért dolgoznak, akik támogatással és társadalmi igazságossággal igyekeznek segíteni a szegényeket. Ők nem feledkeznek meg a szegényekről: a szegényekért dolgoznak. Azt mondom nektek: ne feledkezzetek meg a szegényekről, mert ők nyitják ki előttetek a Mennyország kapuját.

A Szentatya felhívása az általános kihallgatás végén:

Tegnap aggasztó híreket kaptam a dél-kaukázusi Hegyi-Karabahból, ahol az amúgy is kritikus humanitárius helyzetet most újabb fegyveres összecsapások súlyosbítják. Sürgős felhívást intézek az érintett felekhez és a nemzetközi közösséghez, hogy hallgassanak a fegyverek, és tegyenek meg mindent, hogy békés megoldást találjanak az emberek érdekében és az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír