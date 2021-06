Ferenc pápa keresztényellenes? – Mit várhatunk pontosan a szeptemberi pápalátogatástól?

A napokban az EWTN csoportba tartozó National Catholic Register című amerikai lap egyik állítása bejárta a magyar és a világsajtót. Az írás szerzője, Edward Pentin meg nem nevezett vatikáni és magyar diplomáciai forrásokra hivatkozva leírja a szeptemberi pápai út előkészületeinek zavaró és feszültséget keltő tényezőit, egy esetleges többnapos szlovákiai apostoli látogatást is megemlítve, amellyel szembeállítja a pár órásra tervezett budapesti pápai látogatást.

A cikkben szereplő állításokkal azóta sokszor, sok helyen foglalkoztak a magyar sajtóban, a tegnapi nap pedig vízválasztó lett. Több személy és orgánum ugyanis már egyenesen tényként kezeli Pentin feltételezéseit,

sőt Ferenc pápa személyét ismét a célkeresztbe állítva keresztényellenességgel vádolja a Szentatyát, és egyéb – én korábban is megmondtam, hogy ilyen a pápa szintű – negatív véleményeket fogalmaz meg.

Sőt, nem túlzás azt állítani, hogy hangulatot kelt.

Ez utóbbit onnan lehet lemérni, hogy a közösségi felületeken keresztül-kasul kommentálják az olvasók ezeket az állításokat, és a bejegyzések között a „demens vénember” kifejezés még a legfinomabbak közé tartozik.

Először is tisztázzuk a tényeket. Lássuk, hogy Ferenc pápa mit, mikor, hogyan mondott, és milyen reményeket keltett a Budapestre érkezése vonatkozásában. Iraki útjáról hazatérőben, március 8-án, a repülőgépen az újságírókkal beszélgetve a következő utazásaira vonatkozó kérdésre válaszolva a Szentatya ezt mondta: „Most [szeptemberben] Magyarországra kell mennem a nemzetközi eucharisztikus kongresszus zárómiséjére.

Nem országlátogatás, hanem a misére megyek. De Budapest két órányi autóútra van Pozsonytól: miért ne tegyünk egy látogatás a szlovákokhoz?”

Mivel ezzel kapcsolatban hivatalos bejelentést azóta nem tett a Vatikán, ezért csak az interjúban elhangzottakra tudunk támaszkodni, arra, amit a pápa elmondott: azaz, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust záró statio orbis szentmisére érkezik.

Az interjúból világosan kiolvasható, hogy nem többnapos apostoli látogatást tervez, hanem „csak” a szentmise bemutatására érkezik.

A bejelentéssel mindannyiunknak örömet szerzett, hiszen elődei több hasonló kongresszusra nem mentek el.

Másodszor jó megvizsgálnunk a forrást, amely világgá röpítette a feltételezéseken alapuló, zavart keltő állításokat. Annyit érdemes leszögeznünk, hogy habár az újság – National Catholic Register – nevében ott szerepel a katolikus szó, a lap nem a Katolikus Egyház hivatalos vagy félhivatalos orgánuma. Olyannyira nem, hogy a tulajdonos hálózatán keresztül jól összehangoltan főszereplője volt annak a Viganò érsek nevével fémjelzett 2018-as puccskísérletnek, amely a pápa megbuktatására irányult. (A történetről bővebben olvashatnak Nicolas Senèze Hogyan akarta Amerika megbuktatni a pápát? című kiadványunkban.)

Sőt, ha fellapozzuk Pentin írásait, hamar meggyőződhetünk arról, hogy a pápa iránti jó értelemben vett elfogultsággal korántsem „vádolható”…

Beszédes példa erre, hogy ő a szerzője annak a könyvnek (The next pope), amely a Vatikánban is borzolta a kedélyeket, mivel nem csak a címében keresi a következő egyházfőt ma, amikor egy emeritus és egy hivatalban lévő pápát is a körünkben tudhatunk.

Vasárnap ünnepeltük úrnapját, Krisztus testének és vérének ünnepét. Jézus nagycsütörtökön szembesül azzal, hogy elárulják, hogy kereszthalál vár rá. Tudhatta, hogy Péter is el fogja árulni, és még a mennybemenetele előtt is kétségek lesznek apostolaiban, ő a rosszra mégis jóval, a nagyobb jóval felel. Megosztja és szétosztja önmagát az Eucharisztiában, s habár ismer bennünket is, tudja, hogy sokszor elbukunk, mégis velünk marad, valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Mi ennek a Jézusnak az ünnepléseként, az Oltáriszentség titkában, a szentháromságos egy Isten életében való részesülésként tekintünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra és az annak a keretében ünnepelt szentmisékre, melyek csúcsa, a Szentatya szándéka szerint, az általa bemutatott szentmise lesz. Ezért maradjunk józanok, várjuk türelemmel a Vatikán hivatalos bejelentését, mely hiszem, hogy egyezni fog a pápa által a repülőgép fedélzetén elmondottak szándékával:

ő velünk, magyarokkal és a világ minden szegletéből Budapestre érkezőkkel együtt szeretne szentmisét ünnepelni a világkongresszus záróeseményén.

Ne engedjük, hogy a gyűlöletkeltés lassú, de annál hatásosabb mérge behatoljon a szívünkbe, hanem Mesterünket követve mi is nagyobb jóval válaszoljunk a rosszra. Ne valamivel, egy ideológiával és érdekekkel átitatott találkozásra, hanem valakivel, a Jézus Krisztussal való találkozásra készüljünk.

Megújítva életünket, imádsággal és jó cselekedetekkel készüljünk az Eucharisztikus Kongresszusra, ellentmondva a megosztás lelkének.

Regisztráljunk, vegyünk részt a világtalálkozón, és bízzunk a jóban, bízzunk Ferenc pápában. Így készüljünk együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal való találkozásra.

Szerző: Kuzmányi István

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír