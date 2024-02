Ferenc pápa kinevezte a vatikáni Gazdasági Titkárság új titkárát

Estévez de Cominges 1974-ben született Vigóban (Spanyolország), három gyermek édesapja, közgazdász gazdálkodási és menedzsment diplomával rendelkező vezető távközlési mérnök. Emellett a híres Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Managementjén szerzett menedzsmenttudományi mesterfokozatot. „Ez csaknem két nagyon különleges és intenzív év volt a Népek Evangelizációja Kongregáció, majd az új konstitúció megjelenése után az Evangelizáció Dikasztériuma második szekciójának gazdálkodását vezetve – nyilatkozta Estévez de Cominges. – Kétségtelenül nagy segítség volt, hogy a Szentszékhez érkezésem előtt egy egyházi szervezetnél dolgoztam, bár be kell vallanom, hogy a Vatikán összetettsége sokkal nagyobb, mint vártam, és bár ez sokkal érdekesebbé teszi, egyben bizonyos alkalmazkodási időt is igényel. Alázatosan meg kell mondanom, hogy ezen az időszakon, nem vagyok benne biztos, hogy már túljutottam.”

Estévez de Cominges szakmai pályafutását a magánszektorban kezdte az Andersen Consulting (későbbi nevén Accenture) stratégiai tanácsadójaként a telekommunikáció területén. Később egy startupcéget irányított, amely a vállalkozások közötti elektronikus kereskedelemmel foglalkozott. Az MIT-n végzett tanulmányai után a Lar Group, az egyik vezető spanyol ingatlanfejlesztő kereskedelmi és marketingigazgatója volt, amelynek egyik fontos befektetője a Morgan Stanley cég volt.

2013-ban került szakmai kapcsolatba az Egyházzal: a Comillas – ICAI-ICADE pápai egyetem, Spanyolország egyik legrangosabb egyetemének gazdasági ügyekért felelős főigazgatójává nevezték ki. Közel 10 éves mandátuma során az egyetem kiemelkedő pénzügyi teljesítményének következtében 2021 decemberében kinevezték a Propaganda Fide gazdálkodási delegátusává. Ezt a pozíciót 2022 márciusától töltötte be. „A Propaganda Fide delegátusi kinevezése óta lehetőségem volt megismerni és szorosan együttműködni Benjaminnal, amikor is a Gazdasági Titkárság főtitkáraként töltöttem be ugyanazt a pozíciót – nyilatkozta Maximino Caballero, a Titkárság jelenlegi prefektusa. – Ebben az időszakban tanúja voltam elkötelezettségének, professzionalizmusának és precizitásának a vezetésben, valamint együttműködő és összebékítő karakterének a más szervezetekkel és dikasztériumokkal végzett munkában.”

A zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében, amely lehetővé teszi a folyamatban lévő projektek folytatását, Estévez de Cominges ideiglenesen együtt tölti be új pozícióját a régivel. „Amikor a titkárság prefektusa néhány hónappal ezelőtt felkínálta nekem ezt az új megbízatást, megértettem ennek jelentőségét, ugyanakkor kifejeztem aggodalmamat amiatt, hogy elhagyok egy mélyreható változási folyamatban levő dikasztériumot. Nagyon hálás vagyok a titkárság prefektusának, hogy felajánlotta nekem ezt a lehetőséget, és Tagle bíborosnak nagylelkűségéért, hogy távozhatok – hangsúlyozta az új titkár. – Úgy gondolom, hogy a dikasztérium valóságának és működésének megértése nagyon hasznos lesz az új feladatom szempontjából, lehetővé téve, hogy jó szolgálatot végezzek a Gazdasági Titkárságon. Tudom, hogy nagy a felelősségem, és remélem, hogy Isten segítségével és a családom támogatásával megfelelek ennek az új feladatnak.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír