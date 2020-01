Ferenc pápa: A közömbösség burkoltan nem szereti az Istent

A János-evangélium első leveléből vett olvasmány, melyet az egyház ezekben a napokban olvas a szentmise liturgiájában, a szeretetről beszél. A pápa szerint „világosak” az apostol megállapításai. Az első a szeretet alapjáról szól: „Mi azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket”. „A szeretet kezdeményezése tőle jön. Azért szeretek és azért szerethetek, mert ő előbb szeretett engem. Ha nem szeretett volna minket, nem is tudnánk szeretni” – állapította meg a pápa.

Ha egy újszülött gyermek tudna beszélni, biztosan elmagyarázná ezt a valóságot: „Azt érzem, hogy a szüleim szeretnek engem”. Amit a szülők tesznek a gyermekkel, azt teszi az Isten velünk, amikor előbb szeret minket. Ebből születik a mi szeretetképességünk. Ez tehát a szeretet világos meghatározása: Mi nem tudunk szeretni, hacsak Isten előbb nem szeretett minket – emelte ki a pápa.

Másodikként azt említi az apostol, kertelés nélkül: „Ha valaki azt mondja, hogy szereti az Istent, de közben gyűlöli a testvérét, az egy hazug”. A pápa szerint János apostol nem azt mondja, hogy „rosszul nevelt”, hogy „hibázik”, mert az ilyen így gondolkodik: „szeretem az Istent, imádkozom, elragadtatásba esem… és aztán leselejtezem a többieket, gyűlölök másokat, nem szeretem őket. Nem azt mondja az apostol, hogy tévedtél, hanem azt, hogy hazug vagy! Ez a szó világos a Bibliában, mert hazugnak lenni azt jelenti: ördögnek lenni. A Nagy Hazudozó, ahogy az Újszövetség mondja, a hazugság atyja. Ez a Biblia definíciója a Sátánról. Ha azt mondod, hogy szereted az Istent és gyűlölöd a testvéredet, a másik oldalon állsz, hazug vagy. Ebben nincs engedmény.

Ferenc pápa szerint sokan igazolást keresnek arra, hogy miért nem szeretnek: De Atyám, én nem gyűlölök senkit, ám sokan rosszul bánnak velem, vagy nem tudom elfogadni, hogy neveletlen vagy faragatlan. A szeretet azonban konkrét, ahogy János apostol írja: „Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?”. Ha nem vagy képes szeretni az embereket, akiket pedig látsz, akkor hazug vagy.

A gyűlölet érzésén túl azonban a pápa azt is megemlítette, amikor az ember nem akar belekeveredni mások ügyeibe. Ez pedig nem megy, mert a szeretet kifejeződik a jótettben. Ha valaki azt mondja: azért, hogy tiszta legyek, csak desztillált vizet iszok, az meghal, mert ez nem szolgálja az életet. Az igazi szeretet nem desztillált víz! Hanem a mindennapok vize, problémákkal, szeretettel, gyűlölettel... Szeretni konkrétan kell, mert a szeretet konkrét, nem pedig laboratóriumi szeretet” – mondta a pápa.

„De van egy másik módja is a nem szeretésnek, ez pedig az indifferencia, a közömbösség. Nem, én nem akarom ezt. Én desztillált vizet akarok. Én nem piszkolom be magam mások problémáival. Neked, neked kell segítened, neked kell imádkozni!” Ferenc pápa Szent Alberto Hurtado kifejezését idézte: A rosszat nem tenni, az jó dolog, de a jót nem tenni, az rossz! Az igazi szeretet a jóra indít, arra, hogy a szeretet műveivel piszkítsd be a kezedet. Az Úr tanítsa meg nekünk annak a bizonyosságát, hogy ő előbb szeret minket, továbbá a bátorságot, hogy merjük szeretni a testvéreinket! – zárta pénteki reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír