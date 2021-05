Ferenc pápa látogatása a Vatikáni Rádióban: Kerüljétek a funkcionalizmust!

Hétfőn reggel kilenc órakor a rádió épülete előtt Paolo Ruffini, a vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa; Andrea Tornielli, a Vatican News szerkesztő-igazgatója és Andrea Monda, a L’Osservatore Romano vatikáni napilap szerkesztő-igazgatója fogadta az egyházfőt.

Ferenc pápa nagyjából egyórás látogatása személyes találkozások sorát jelentette: végigjárta az épület második és negyedik emeletét, és kézfogással, pár szóban köszöntötte a rádió és az újság munkatársait.

Először a L’Osservatore Romano vatikáni napilapot mutatták be a pápának, ahogy az olasz, angol, francia, német, spanyol, portugál, lengyel és malajálam (India, Kerala állam) nyelven megjelenik, majd az egyes szerkesztőségi szobák előtt álló munkatársakkal találkozott.

A második emelet végén áll a rádióstúdió kápolnája, ahonnét naponta különféle nyelveken, köztük latinul is, élő szentmisét közvetítenek. Ferenc pápa a Vatikáni Rádiónak a hírvivő Szent Gábriel arkangyalról nevezett kápolnájában a következő imádságot mondta el:

Uram, taníts meg minket, hogy kilépjünk magunkból és hogy az igazság keresésében járjunk. Taníts bennünket, hogy menjünk és lássunk, taníts minket meghallgatni, és hogy ne gyártsunk előítéleteket, és hogy ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket. Taníts meg minket, hogy elmenjünk oda, ahová senki nem akar menni, hogy fordítsunk időt a megértésre, hogy a lényegesre figyeljünk, hogy ne zavarjon meg a felesleges és hogy tudjuk megkülönböztetni a csalárd látszatot az igazságtól. Adj nekünk kegyelmet, hogy felismerjük lakóhelyeidet a világban, és add meg nekünk a látottak elmondásának a becsületességét. Ámen!

A második emeletről Ferenc pápa a negyedik emeletre érkezett, a stúdiók világába, ahol a technikus kollégákat köszöntötte, majd a kilences stúdióban rendkívüli élő adásban a rádió olasz adásának két munkatársa riportot készített vele a Vatikáni Rádió küldetéséről.

Köszönet nektek a munkátokért, amit végeztek – kezdte válaszát a pápa. – Nekem csak egyetlen aggodalmam van – jóllehet sok oka van annak, hogy aggódjunk a rádióért és a L’Osservatore Romanóért –, de közülük egy különösen is a szívemen fekszik. Hányan hallgatják a rádiót és hányan olvassák a L’Osservatore Romanót? Hiszen a mi munkánk abban áll, hogy eljussunk az emberekhez. Hogy mindaz a szép és nagy munka, amit itt végeznek, elérkezzen az emberekhez, a fordításokkal együtt, rövidhullámon is. A kérdés tehát, amit nektek magatoknak kell felvetni, így hangzik: Hányan hallgatják? Hány emberhez érkezik el? Hiszen fennáll a veszély, mint minden intézmény számára, egy szép szervezet, egy jó munka veszélye, vagyis hogy nem jut el az emberekhez. Kicsit olyan, mint az egér születésének a meséje: a hegy, mely megszüli az egérkét. Tegyétek fel ezt a kérdést mindennap magatoknak: hány emberhez jutunk el? Hány emberhez jut el Krisztus üzenete a L’Osservatore Romanón keresztül? Ez nagyon fontos, nagyon fontos!

A Vatikáni Rádió riportere, Massimiliano Menichetti ere így reagált: Igyekszünk mi, egy kicsit úgy, ahogy Ön erre buzdít bennünket, hogy integráljunk, és legyünk kommunikatívabbak, hogy ne annak adjunk hangot, aki erősebben kiabál. Ezt a szempontot Ön mindig leszögezte. Feltesszük magunknak ezt a kérdést, már fel is tettük: Egy kicsit ez a gyümölcse annak a reformnak, melyet Ön óhajtott, és ami némileg látható is ezen a látogatáson, vagyis hogy integráljuk ezt a rendszert, és eljussunk a lehető legszélesebb körökbe is. A világ több mint ezer rádiója átveszi a Vatikáni Rádió adásait. Mi erre a szolgálatra törekszünk. Luca Collodi, a másik riporter hozzáfűzte: Szentatya, a rádió egy élő eszköz ma, amely az új technológiák ellenére olyan eszköz marad, amely eléri az embereket, és a rádió tökéletes egészségben van. Nagy segítség és hozzájárulás ahhoz, amit Ön említett.

A pápalátogatás utolsó állomása a földszinti Marconi terem volt, ahol az egyes nyelvi adások felelős szerkesztői voltak jelen. Ferenc pápát a dikasztérium prefektusa köszöntötte, majd miután név szerint bemutatta a szerkesztőket, a pápa rövid, rögtönzött beszédet intézett a Vatikáni Rádióhoz, megköszönve az ott dolgozók munkáját. „Látom, hogy egy jól berendezett épületben dolgoztok. A probléma, hogy nagy ez a rendszer, és bonyolult a szerepe.” Felemlített a pápa egy argentin történetet, amikor az új főnök kinevezése után mindent újonnan berendezett, anélkül, hogy látta volna az íróasztalát. Ez az ember egy funkcionárius, egy hivatalnok. A dolog aztán nem működött. Az a fontos, hogy ez a szépség, ez a szervezet működjön. A működés nagy ellensége a funkcionalizmus, ahol a titkárnak van helyettese, annak is, ám ha a helyettest megkérdik valamiről, azonnal hívja a titkárt. Vagyis nem szolgálnak. Képtelenek dönteni, ez a halálos funkcionalizmus. Elaltatja az intézményt, és végül megöli.

A pápa óva intette a rádió munkatársait, nehogy ebbe a csapdába essenek. Nem a szép stúdió számít, hanem hogy működjön, funkcionáljon és ne legyen áldozata a funkcionalizmusnak. Legyetek kreatívok, menjetek tovább és tovább! Ezt működésnek hívják. De ha a munka túlságosan szervezett, akkor az ketrecben végzi, és nem segít. Tehát semmi funkcionalizmus! Ahhoz, hogy egy szervezet működőképes legyen, mindenkinek elegendő szabadsággal kell rendelkeznie a működéshez. Aki képes kockáztatni, és nem megy engedélyt, örökké engedélyt kérni…; ez megbénít. Funkcionális legyen, de ne funkcionalista! – összegezte végül mondanivalóját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír