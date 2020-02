Ferenc pápa lélekben közel áll a koronavírusos betegekhez és ápolóikhoz

„Ismét lelki közelségemet fejezem ki a koronavírusban megbetegedett személyeknek és az őket ápoló egészségügyi dolgozóknak, mint ahogy a civil hatóságoknak és mindazoknak, akik azon fáradoznak, hogy ellássák a betegeket és megállítsák a fertőzést” – mondta katekézise felolvasása után a pápa. Február 13-án már imádkozott a kínai testvérekért, hogy találják meg mihamarabb a gyógyulás útját.

A legfrissebb becslések szerint már több mint 80 ezren betegedtek meg a koronavírus terjedése következtében a világon. Ebből legalább 78 ezer esetet a kontinentális Kínában regisztráltak. A halálos áldozatok száma 2700 fölött van. Több mint 30 ezren meggyógyultak a betegségből.

Bruce Aylward az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértő csapatának vezetőjeként most tért vissza kínai küldetéséből, és újabb riasztást rendelt el. „A világ nem készült fel a járvány terjedésének megállítására” – mondta. Hangsúlyozta azt is, hogy Kínából már érkeznek az első vigasztaló jelek. A pekingi kormány drasztikus intézkedéseinek köszönhetően lassul a vírus terjedése.

