Ferenc pápa maga írt bevezetőt egy a Laudato si’-re reflektáló nagyszabású tanulmánykötethez

A most megjelent kötet az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma kezdeményezésének köszönhetően a témában felszólalt személyek és közösségek megnyilatkozásait gyűjti össze a világ minden részéről Laudato si’ Reader címmel. Kiadásának apropója a Laudato si' kezdetű enciklika megjelenések ötödik évfordulója alkalmából az enciklikának szentelt különleges év, amely 2020. május 24-től egy éven keresztül zajlott.

Az ajánlóban Ferenc pápa párbeszédre buzdít az emberiség közös otthonáért, amelynek jövője a felelőtlen viselkedés miatt veszélyben van. A „zöld enciklikának” is nevezett Laudato si’ kezdetű pápai dokumentum pozitív hatást gyakorolt a környezetvédelem érdekében vállalt feladatok terén az Egyházban, a vallásközi és ökumenikus közösségekben, ahogyan politikai és gazdasági körökben is, de kulturális szinten és az oktatás-nevelés területén is megmutatkozott a hatása.

Ferenc pápa kifejti, a Laudato si’ valójában egy kiáltvány. Emellett annak az örömének is hangot ad, hogy „zöld enciklika” helyet kapott nyilatkozatokban, megnyilvánulásokban, felhívásokban, így a világ nagy vallási vezetőinek dokumentumaiban is. Tanítása a Föld és a szegények segélykiáltása, amely tükrözi a környezetvédelemmel kapcsolatos kudarcot, s amelyet csak tovább növelt a Covid-19-vírus okozta válsághelyzet.

Ferenc pápa enciklikája a Föld vészkiáltása kíván lenni, amely az ökológiai válságra utal, továbbá a szegények vészkiáltása is, amely a társadalmi válságra is ráirányítja a figyelmet, amelyet a pandémia is tovább súlyosbít.

Mindennek ellenére – állapítja meg a pápa – a válságok utat nyitnak az új lehetőségek felé, megteremtik az alkalmat arra, hogy hibáinkból tanuljunk.

Eljött tehát a változtatás pillanata, hogy megteremtsük az egyetemes szolidaritás új formáját és az együttműködést egy igazságosabb és egyenlőbb jövő érdekében.

A Szentatya azért imádkozik, hogy a válságból ne úgy lépjünk ki, mint ahogyan belekerültünk.

Mindenki számára egyértelmű, és a múltban szerzett tapasztaltok is azt mutatják, hogy a gyermekek érdekében cselekedni kell. A gyermekek megértették a mai társadalom nagy válságát és a kihívások nehézségét, köztük elsősorban az éghajlatváltozás problémáját. Eljött az álmok megvalósításának pillanata. A számunkra legjelentősebb dolgokra kell összpontosítanunk: Mi a valódi érték, mi az, amit valójában keresünk? Ennek érdekében újra kell gondolnunk jövőnket és a mindennapi életben az álmaink megvalósítására kell törekednünk.

Eljött a cselekvés pillanata, a közös cselekvés ideje, most!

– figyelmeztet ismét Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír