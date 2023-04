Ferenc pápa meglátogatja a Rózsák terén a görögkatolikus templom közösségét

Kocsis Fülöp érsek-metropolitával – aki szakmai látogatásra érkezett Rómába Szocska Ábellel együtt, hogy a Keleti Egyházak Dikasztériumában tárgyaljon – a Vatikáni Rádió stúdiójában Vértesaljai László SJ beszélgetett.



– Ábel atyával jöttünk ki Rómába. Az volt a terv, hogy Atanáz atyával hármasban tesszük tiszteletünket itt, a Keleti Egyházak Dikasztériumában, ugyanis új prefektust nevezett ki Ferenc pápa a dikasztérium élére Claudio Gugerotti érsek személyében. Tehát ez az első ilyen találkozásunk vele. Jóllehet volt már személyes kapcsolatunk, mégis fontosnak tartottuk, hogy minél hamarabb megismerje a mi görögkatolikus egyházunkat. (...) Elődje, Leonardo Sandri bíboros többször is mondta – én pedig büszke vagyok erre, és hadd dicsekedjek vele ország-világ előtt –, hogy amikor mi jövünk Magyarországról, akkor nem a problémákat hozzuk, hanem egyházunktól általában jó híreket kapnak. Nekünk – hála Istennek – a rómaiakkal is jó a kapcsolatunk, másokkal is viszonylag, és az ortodox testvérekkel is. Szépen fejlődik az egyházunk, úgyhogy szeretném most az új prefektussal is megismertetni, hogy van olyan keleti egyház, ahol nem problémahalmaz az egész. Mert lássuk be, azért főleg a Közel-Keleten, de Indiában, Oroszországban, Ukrajnában is nagyon-nagyon súlyos körülmények között vannak görögkatolikus testvéreink. Most pedig még itt van hozzá a földrengés is! (...)

– A Szentatya hetek múlva Magyarországra látogat, hogyan készül erre a magyarországi görögkatolikus egyház?

– Kis bánatunkra most nem lesz vele olyan külön találkozás, mint amikor Szent II. János Pál pápa járt Magyarországon és Máriapócsra is eljött, de azt hiszem, hogy ez érthető, hiszen egészségügyi okok miatt csak Budapesten lesz a Szentatya. Annyi „közelségünk” mégis csak lesz, hogy a szegényekkel való találkozást a szervezők döntése értelmében éppen a Rózsák terére tették. (...) mint tudjuk ezen téren két templom is van, az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom, és mellette a görögkatolikus templom. (Az interjú elkészülte után, április 6-án közölte a Hajdúdorogi Főegyházmegye, hogy április 29-én, a szegényekkel és a menekültekkel való találkozás után a Szentatya az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomból átmegy az Istenszülő oltalma görögkatolikus templomba, ahol a parókia híveivel találkozik – a szerk.) (...) Mi a cigánypasztorációban is elég jelentős szerepet vállalunk, értelemszerűen, hiszen a mi területünkön nagyon sok cigány testvérünk él, így aztán egy tanúságtevő lesz majd Máriapócsról is. Egy édesanya fog majd beszélni a pápának az ő életéről úgy, hogy mi is bekapcsolódunk ebbe. (...) A pápalátogatásra nagy számban megyünk, a hívek főleg nyilván majd a záró szentmisére, a papok, kispapok pedig a Szent István-bazilikába, ahol a Szentatyával külön találkozón vehetünk részt.

– Hogyan fogadták a görögkatolikus hívek és a papság a pápalátogatás örömhírét?

– Egy szerzetes pap egy nagyon szép imádságot fogalmazott meg, amellyel a Szentatya fogadására készülünk. Ezt az imát aztán szét is osztottuk az egész országban, minden templomban. De nálunk ez az imádság a mi liturgikus lehetőségünkbe nem fér bele a szentmise keretében. Éppen ezért mi külön Ekténiában emlékezzünk meg arról, melyben kérjük a Szentlélek segítségét, hogy a szervezés minél jobban sikerüljön. Ez így egy akrobatamutatvány, hiszen nagyon rövid időn belül kell egy nagyszabású rendezvényt megszervezni, megtervezni. Mi főleg azért imádkozunk, hogy mindez lelki megújulásunkat szolgálja és hogy Ferenc pápa magyarországi látogatása megerősítse a Katolikus Egyházat Magyarországon, és az egész magyar népet.

Az interjú teljes terjedelmében ITT elolvasható és meghallgatható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír