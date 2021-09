Ferenc pápa a pozsonyi ökumenikus találkozón: Krisztus szabadságára törekedjetek!

Az ökumenikus találkozón a pápa a szabadság helyes és köteles használatáról beszélt, amely a közös munka és Krisztus országa közös építését teszi lehetővé.

Ferenc pápa „az ateista üldöztetés évei után újraindult közösségek útjának nehézségeiről” is szólt, és azt is hozzátette, most azt lehet látni, hogy „milyen nehéz megélni a hitet a visszanyert szabadság világában”.

Most ugyanis az a veszély kísért – fogalmazott –, hogy az ember az „egykori elnyomó rendszer rabszolgasága helyett egy még rosszabb, egy benső rabszolgasághoz térjen vissza”, ahogy Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című művében a nagy inkvizítor is azt bizonygatja, „nem való az embernek a szabadság”.

A Szentatya ezzel szemben leszögezte, hogy „nem szabad beérni csak kenyérrel és kevéske egyébbel, hanem a Krisztus megszerezte szabadságra kell törekednünk, anélkül hogy területeket foglalnánk el és előjogokat nyernénk”.

A pápa utalt a szent tesszalonikai testvérek, Cirill és Metód evangelizációjára, akik az „ökumenizmus előfutárai” voltak. Majd két szempontra hívta fel a szlovákiai keresztény felekezetek vezetőinek a figyelmét: őrizzék „a szláv népekre jellemző szemlélődés nagy lelki hagyományát”, ugyanakkor „törekedjenek a cselekvésre, mégpedig a közös cselekvésre”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír