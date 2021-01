Ferenc pápa a Rota Romana tagjaihoz: Mindig a család javát tartsátok szem előtt

A házasság semmisségének kimondása nem pusztán hideg bírósági döntés, hiszen egy közösség életéről szól, azt határozza meg. Ebben a közösségben a házastársak és a gyermekek együtt alkotnak családot. Akkor is a család érdekét kell szem előtt tartani, ha annak egysége megbomlik. A Rota Romana tagjai nem állhatnak tétlenül a súlyos következmények előtt, melyeket egy-egy döntés kiválthat a gyermekek java, békéje vagy éppen ellenkezőleg, a szülők különválása miatt elveszett öröm szempontjából – Ferenc pápa nagy érzékenységgel szólt azokról a fájdalmas következményekről, amelyeket a házasság semmissé nyilvánítása okozhat – mégoly jogos döntések esetén is.

Utalva tavalyi beszédére, a Szentatya aláhúzta, hogy a fogyatkozó hit nem tud elegendő támaszt nyújtani a házasságokban – amint azt XVI. Benedek pápa is már három alkalommal megállapította. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérni a házasságot, nemcsak mint a férfi és nő egységét, hanem a gyermekvállalás és a gyermeknevelés természetes közegeként is. A pápai magisztérium és a Rota Romana bírósági tapasztalata egyaránt hangsúlyozza, hogy a bonum familiae, a család java jóval túlmutat a házasság semmisségén. A gyermekek javát – hiszen a gyerekek a házassági kötelék áldott gyümölcsei – a semmisség kimondásakor és azután is szem előtt kell tartani, hiszen a család az isteni terv része.

Fontos kérdés az is, hogy mi történik a gyerekekkel és azzal a házasféllel, aki nem fogadja el a semmisség kimondását. Tekintettel arra, hogy a család a társadalom alapja, és továbbra is a legmegfelelőbb struktúra a személyek átfogó java és állandó fejlődése szempontjából, föl kell tenni a kérdést, hogyan képes ez az átfogó jó megjelenni azokban az összetett helyzetekben, amelyekbe a gyermekek kerülnek. Ha a semmisség kimondását kérelmező fél a kimondás után új szentségi házasságot köt, békére lel. Viszont hogyan lehet megmagyarázni a gyerekeknek például azt, hogy az édesanya, akit apjuk elhagyott és nem szeretne új házasságra lépni, vasárnap a templomban áldozhat, miközben az apa, aki együtt él valakivel, vagy éppen a házasság semmisségének kimondására vár, nem járulhat szentáldozáshoz.

Ezeket a kérdéseket a szinódusi atyák is föltették a 2014-es és 2015-ös püspöki szinódusokon, jóllehet nehéz, olykor pedig lehetetlen választ találni rájuk. Ugyanakkor ennek a válaszkeresésnek a gyümölcse az Amoris laetitia kezdetű szinódus utáni buzdítás, melynek 241. pontja világos útmutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy senki – főleg nem a kicsinyek és a szenvedők – se maradjon magára vagy lehessen a különvált szülők zsarolási eszköze. A március 19-én kezdődő család évében a szentszéki bíróság tagjai munkájukkal értékesen hozzájárulhatnak ehhez az egyházi úthoz a családokkal a családokért – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Minden püspök számára kihívás, hogy megfelelő egyháztani és lelkipásztori utat dolgozzon ki azért, hogy ne hagyja csupán a civil hatóságok beavatkozására a híveket, akik a nem elfogadott és elszenvedett bírósági határozatok miatt aztán szenvednek. A szeretet találékonyságára van szükség a családi tragédiákkal szemben, melyeknek szereplőit nem szabad magukra hagyni. A püspök munkatársai, főként a bírósági helynök, a családpasztorációs munkatársak és elsősorban a plébánosok, óvják, gondozzák a magára hagyott házastársat és esetleg a gyermekeket, akik a mégannyira jogos házassági semmisségi döntések miatt szenvednek. A pápa bízik benne, hogy a Rota Romana bírósága, az Egyház jogi bölcsességének tekintélyes megnyilvánulásaként következetesen folytatja nem könnyű feladatát a házasság és a család isteni tervének szolgálatára.

Az áldás előtt a Szentatya köszönetet mondott a távozó dékánnak, amiért kitartóan előrevitte a házassági perek reformját. Az érvénytelenséget kimondó egyetlen ítélet, majd a rövidített eljárás újdonságnak tűnt, de természetes volt, mivel a püspök bíró. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban elmesélt egy történetet. Egy püspök felhívta őt a rövidített eljárások bevezetése után nem sokkal, és ezt mondta: „Itt van ez a problémám: egy lány templomi esküvőt szeretne, de néhány éve templomban kellett esküdnie, mert várandós volt. Mindent megtettem, kértem egy papot, hogy legyen bírósági helynök, egy másikat, hogy legyen kötelékvédő. A tanúk, az apák megerősítik, hogy kényszerítették a lányt, az a házasság semmis volt. Szentatyám, mit tegyek?” A pápa kérdésével folytatódott a párbeszéd: „Mondd csak, van nálad egy toll? – Igen. – Akkor írd alá. Te vagy a bíró, nem kell teketóriázni.”

A rövidített eljárás reformja sok ellenállásba is ütközött. Ferenc pápa saját bevallása szerint rengeteg levelet kapott, szinte mind ügyvédektől, akik elveszítették az ügyfeleiket. „A pénzről van itt szó – állapította meg a Szentatya –, az egyházmegyékben voltak olyan bírósági helynökök, akik ezzel a reformmal veszítettek a hatalmukból, mert rájöttek, hogy nem ők a bírók, hanem a püspök. Őt segíti a bírósági helynök, az ügyész, de a püspök a bíró, nem moshatja kezeit. Ez az evangéliumi igazsághoz való visszatérés. Köszönet illeti Pinto prelátust, aki a világot járva ezt tanítja.”

Beszéde végén a Szentatya meleg szavakkal búcsúzott az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bíróságának elnökétől, Pio Vito Pinto prelátustól, aki hamarosan betölti 80. életévét és befejezi dékáni megbízatását.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír