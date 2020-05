Ferenc pápa: Senki ne maradjon méltó munka, jogos jövedelem nélkül

„Ma van Szent József, a munkás ünnepe, egyúttal a dolgozók napja is. Imádkozzunk az összes dolgozóért, hogy senki ne maradjon munka nélkül, hogy mindenkit igazságosan megfizessenek és mindenki élvezhesse a munka méltóságát és a pihenés szépségét” – imádkozta Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott reggeli szentmise kezdetén. A napi olvasmány az ember teremtését és a rendeltetését mondja el: „Isten újra szólt: teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert, saját képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után” (Ter 1,26-2,3).

Isten teremt, világot és benne embert teremt, majd átadja neki a tevékenységét, a munkát, hogy folytassa a teremtés művét – kezdte beszédét a pápa. Isten befejezte a művét és a hetedik napon megpihent minden munkától és átadta neki ezt a tevékenységet: Neked kell ezt csinálnod, őrizni és velem együtt dolgozni, teremteni. Ilyen módon a munka Isten munkájának a folytatása, a munka az embernek Istentől kapott hivatása a világmindenség teremtése céljából”.

A munka teszi az embert hasonlóvá az Istenhez, mert a munkával az ember teremtő, képes megannyi dolog megteremtésére, a család megteremtésére is. Az ember teremtő, a munkával teremt, ez a hivatása. A munka ugyanis önmagában hordoz valami jóságot, harmóniát, szépséget, mely belevonja az embert mindenbe. Ez a munka adja meg az ember méltóságát és teszi hasonlóvá az Istenhez, a munka méltósága. Nem elegendő kenyeret adni a munkanélkülinek, hanem munkát kell biztosítani neki, hogy a méltósága is biztosítva legyen. Sajnos a történelem során lábbal tiporták a munka méltóságát a rabszolgaság brutalitásával és ez szörnyűség még napjainkban is folytatódik.

Minden igazságtalanság lábbal tiporja az emberi személy méltóságát, mind az igazságtalanságot elkövető emberekét, mind a megalázottakét. Lesüllyed a színvonal és az ember a diktátor-rabszolga viszony feszültségébe kerül. Ezzel szemben az ember hivatása, amit az Isten ad neki, nagyon szép: teremteni, újjáteremteni, dolgozni. Ám ezt csak akkor lehet megtenni, amikor a körülmények megfelelőek és tiszteletben tartják az emberi személy méltóságát.

A dolgozók napján, a munka ünnepén egyesüljünk mindazokkal, akik a munkában való igazságosságért harcolnak, de imádkozzunk azokért a derék vállalkozókért is, akik a munkával előre viszik az igazságosság ügyét, még ha ezen veszítenek is. Utalt egy telefonbeszélgetésére, melyben egy olasz vállalkozó az imáját kérte, mondván: „senkit nem bocsátok el, mert az olyan, mintha magamat bocsátanám el”. Végül Ferenc pápa Szent József közbenjárását kérte – akinek ábrázolása ott van a kápolnában, a kezében szerszámokat tart –, hogy segítsen harcolni a munka méltóságáért, hogy legyen mindenkinek méltó munkája és senkinek ne kelljen rabszolgamunkát végeznie.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír