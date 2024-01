Ferenc pápa újévkor délben: Csendjével és alázatával Mária Isten első „katedrálisa”

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.





Kedves testvéreim, boldog újévet!

A mai napon, amelyen a Boldogságos Szűz Máriát, Isten anyját ünnepeljük, helyezzük a nekünk adott új időszakot az ő gondviselő tekintete alá! Ő őrizzen bennünket ebben az esztendőben!

Ma az evangélium feltárja előttünk, hogy Mária nagysága nem abban áll, hogy valamilyen rendkívüli tettet hajt végre; sőt, míg a pásztorok, miután az angyaloktól hírt kaptak, Betlehem felé sietnek (vö. Lk 2,15–16), ő csendben marad. Ez az anya csendjének szép megnyilvánulása. Ez nem a szavak egyszerű hiánya, hanem olyan csend, amely az Isten által művelt csodák iránti csodálattal és imádattal van teli. „Mária – jegyzi meg Szent Lukács – szívébe véste ezeket a dolgokat, és kereste értelmüket” (Lk 2,19). Így teremt helyet magában annak, aki született; csendben és imádattal Jézust helyezi a középpontba, és mint Megváltóról tanúságot tesz róla. Mária, a csend anyja; Mária, az imádás anyja.

Ő tehát nemcsak azért anya, mert méhében hordozta Jézust, és megszülte őt, hanem azért is, mert őt állítja előtérbe, és nem foglalja el a helyét. Szótlanul áll majd a kereszt alatt, a legsötétebb órában is, továbbra is teret ad neki, és megszüli őt számunkra. Egy 20. századi szerzetes költő ezt írta: „Szűz, a Csend katedrálisa / […] te testünket a paradicsomba viszed / Istent pedig a testbe hozod” (David Maria Turoldo: Laudario alla Vergine. Via pulchritudinis, EDB, Bologna, 1980, 35). A csend katedrálisa: gyönyörű kép!

Csendjével és alázatával Mária Isten első „katedrálisa”, az a hely, ahol Isten és az ember találkozhat.

De a mai édesanyák is, rejtett gondoskodásukkal, törődésükkel, gyakran a csend csodálatos katedrálisai! Világra hoznak bennünket, majd sokszor észrevétlenül követnek, hogy mi növekedhessünk. Ezt jól jegyezzük meg: a szeretet sosem elnyom, a szeretet teret ad a másiknak. A szeretet növekedésre késztet.

Testvéreim, az új év kezdetén nézzünk Máriára, és hálás szívvel gondoljunk és nézzünk a mai édesanyákra is,

hogy megtanuljuk azt a szeretetet, amelyet mindenekelőtt a csendben él meg az ember, amely tud teret adni a másiknak, tiszteletben tartva méltóságát, meghagyva szabadságát, hogy kifejezze magát, elutasítva a birtoklás, az elnyomás és az erőszak minden formáját.

Erre ma nagy szükség van! Nagy szükség van arra, hogy csendben tudjunk maradni, hogy meghallgassuk egymást. Ahogy a béke világnapjára küldött idei üzenet emlékeztet: „A szabadság és a békés együttélés veszélybe kerül, ha az emberek engednek az önzés, az önérdek, a nyereségvágy és a hatalomvágy kísértésének.” A szeretet ellenben tiszteletből, kedvességből fakad: így ledönti a korlátokat, és segít testvéri kapcsolatokat élni, igazságosabb, emberibb, békésebb társadalmat építeni.

Imádkozzunk ma Isten szent anyjához és a mi anyánkhoz, hogy az új évben növekedjünk ebben a szelíd, csendes és diszkrét szeretetben, mely életet ad, s a békének és a kiengesztelődésnek az útjait nyissuk meg a világban!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Köszönöm az Olasz Köztársaság elnökének az év végi üzenetében hozzám intézett jókívánságait; szívből viszonzom, és az Úr áldását kérem az országnak nyújtott szolgálatára.

Mély aggodalommal követem a Nicaraguában történteket, ahol püspököket és papokat fosztottak meg szabadságuktól. Imáimban közel vagyok hozzájuk, családjaikhoz és az ország egész egyházához. Kitartó imádságra hívlak mindnyájatokat, akik jelen vagytok, és hívom Isten egész népét is, és kívánom, hogy mindig a párbeszéd útját keressük a nehézségek leküzdésére. Imádkozzunk ma Nicaraguáért!

Szeretném kifejezni jókívánságaimat különösen nektek, kedves rómaiak és zarándokok, akik ma itt vagytok a Szent Péter téren.

Üdvözlöm a Sant'Egidio Közösség által szervezett „Békét minden földnek” rendezvény résztvevőit, és azokat is, akik a világ más városaiban vesznek részt rajta; és üdvözlöm az Európai Erőszakmentes Cselekvés Mozgalmat. Hálával említem meg a számtalan imaprogramot és a békéért való munkálkodás sokféle kezdeményezését, melyekre ezen a napon sor kerül az összes földrészen, és amelyeket az egyházi közösségek szerveznek; de külön is megemlítem azt az országos szintű kezdeményezést, amelyre tegnap este került sor Goriziában.

Kérem, ne feledkezzünk meg Ukrajnáról, Palesztináról és Izraelről sem, ahol háború dúl. Imádkozzunk a békéért, mindannyian együtt!

Köszöntöm a lengyel és ukrán fiatalok kórusát, akik a béke üzenetét hozták a toscanai, umbriai és laziói ferences kegyhelyekre; valamint a New York-i „Manhattan College” diákjait, a Fraterna Domus csoportját, továbbá a La Valletta Brianza-i és a casatenovói híveket.

Szűz Mária, Isten szent anyja anyai közbenjárásával támogassa azt a szándékunkat és elköteleződésünket, hogy mindennap, az új év minden napján béketeremtők legyünk: mindennap béketeremtők! Vigyünk békét!

És kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír