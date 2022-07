Ferenc pápa üzenete a SIGNIS-hez: A digitális média komoly etikai problémákat vet fel

A szervezet augusztusban tartja éves világkongresszusát Szöulban. „Helyes, hogy ezekben a napokban, amelyeket az erőszak és agresszió új kitörései jellemeznek világunkban, a világkongresszus témájául ezt választották: »a béke a digitális világban«” – állapítja meg üzenetében a pápa.

Majd megjegyzi: „A digitális média, különösen a közösségi média használata számos komoly etikai kérdést vetett fel, amelyek bölcs és körültekintő ítéletet követelnek a kommunikációban dolgozóktól és mindazoktól, akik aggódnak a hitelességért és az emberi kapcsolatok minőségéért. A SIGNIS fontos szerepet játszhat e kihívásra adott válaszban, különösen a médiaoktatás, a katolikus média hálózatba szervezése, valamint a hazugság és félretájékoztatás elleni küzdelem révén.”

A Szentatya arra biztatja a SIGNIS tagjait, hogy tartsanak ki erőfeszítéseikben és segítsenek az embereknek a józan kritikai érzék kialakításában, hogy megtanulják megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, a jót a rossztól, és hogy értékeljék az igazságosságért, a társadalmi egyetértésért és a közös otthonunk iránti tiszteletért végzett munka fontosságát. Ugyanakkor, felismerve, hogy sok közösség csak korlátozottan fér hozzá a digitális térhez, felszólítja a SIGNIS kommunikátorait, hogy a digitális befogadást kezeljék prioritásként a tervezésük során.

A meghallgatás fontosságára is felhívja a figyelmet Ferenc pápa, „mint a párbeszéd és a jó kommunikáció első és nélkülözhetetlen kellékére”. Ezt a témát a tömegtájékoztatás idei világnapjára írt üzenetében is kiemelte. „A kommunikáció nemcsak egy szakma, hanem az egyének és a nagyobb közösségek közötti párbeszéd és megértés szolgálata is a nyugodt és békés együttélés érdekében.”

A meghallgatás az egész egyház által ezekben az években megtett szinódusi úthoz is elengedhetetlen. Abban reménykedem, hogy a kommunikációtokban hozzájárultok ehhez a folyamathoz azáltal, hogy segítitek Isten szent és hűséges népét abban az elkötelezettségében, hogy meghallgassuk egymást, az Úr akaratát, és növekedjünk annak tudatában, hogy részt veszünk egy olyan szeretetközösségben, amely megelőz és magában foglal bennünket. Ily módon a digitális világban a béke előmozdítására tett erőfeszítéseitek hozzájárulnak egy még „szimfonikusabb” egyház létrehozásához, amelynek egysége harmonikus és szent többszólamúságban fejeződik ki – hangsúlyozza a SIGNIS-hez, a Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetségéhez intézett üzenetében Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír