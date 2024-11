Ferenc pápa üzenetet küldött a Fanarba – A pannonhalmi delegáció együtt ünnepelt a pátriárkával

A Fanarba látogató delegáció a testvéri, ökumenikus, kulturális misszió keretében érkezett Isztambulba. (Fanar Isztambul egyik városrésze; az Ökumenikus Patriarkátust az ortodox egyházban így is szokás nevezni, görögül lámpást, világítótornyot jelent.) A küldöttség tagjai: Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke; Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője; Gárdos Csaba, a Magyar Államkincstár költségvetési felügyeleti igazgatója; Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke; Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser-igazgatója; Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója; Hajdu D. András fotográfus és Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője.

Szent András apostol ünnepén, november 30-án délelőtt a magyar delegáció a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus székhelyén, a Szent Györgyről nevezett patriarkális templomban részt vett az Isteni Liturgián.

Az I. Bartholomaiosz vezetésével ünnepelt ortodox Szent Liturgián Ferenc pápa képviseletében jelen volt Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa; Flavio Pace érsek, a dikasztérium titkára; Massimiliano Palinuro isztambuli apostoli helynök és konstantinápolyi apostoli adminisztrátor és az ökumenikus patriárkátus metropolitái, papjai és ortodox hívek.

Az ünnep alkalmából a Szentatya üzenetet küldött a konstantinápolyi pátriárkának.

A római pápa és a konstantinápolyi pátriárka hagyományosan küldöttséget küldenek egymáshoz védőszentjeik ünnepén, június 29-én Rómába Szent Péter és Pál ünnepére, valamint november 30-án Isztambulba, Szent András ünnepére.

Az ökumenikus patriarkátus az ortodoxia legmagasabb szintű székhelye és központja a világon. „Első az egyenlők között” a többi patriarkátushoz képest. Konstantinápoly primátusa testesíti meg kánonjogilag az ortodoxia egységét és koordinálja tevékenységét. Egyházi fennhatósága kiterjed Isztambulra, a négy török egyházmegyére, Athosz hegyére, Krétára és Patmoszra, valamint a Dodekanészosz-szigetcsoportra (Kis-Ázsia délnyugati partjainál), továbbá az elvándorlás következtében a közép- és nyugat-európai egyházmegyékre, Amerikára, Pakisztánra és Japánra is. A patriarkátus székhelye évszázadokig a Hagia Sophia székesegyház mellett volt. Konstantinápoly 1453-as elestével áthelyezték, és 1601-től a Fanar városnegyedben található.

Az ortodox Isteni Liturgiára érkezőket a templom előterében a virágokkal gazdagon díszített Szent András ikon fogadta, amelyet tiszteletük jeléül csókkal illettek az ünneplők.

Szent Andrást az ortodoxok „elsőként” tisztelik, akit Jézus először hívott meg az apostolok közül.

Szent András a hagyomány szerint a Boszporusz partján fekvő Bizánc településre érkezve (később az ortodox egyház és a birodalom innen kapta el a nevét) hirdette Krisztus evangéliumát, és nevezte ki az első püspököt. Ezért az apostolt az Ökumenikus Patriarkátus védőszentjének tekintik.

A szentatyák tanítása szerint az ortodox templom több dolgot is megtestesít: Istent, aki egyszerre mindenütt jelen van, ugyanakkor egy konkrét helyen van; az embert, aki két részből áll, lélekből és testből; az Egyházat, amely egyrészt a mennyben van, a mennyei liturgiának a részese, másrészt itt a földön. Az ikonosztáz (képfal) ezt a választóvonalat húzza meg, amely azonban átjárásokkal, kapukkal biztosítja azt, hogy kapcsolat legyen a szentély és a hajó között. Az ikonok mutatják, hogy itt valami egészen más valóságról van szó – a mennyei liturgiáról. Az ikonosztáz a mennyei szentek karát próbálja közvetíteni a jelenlevők felé. A pátriárka és a papság az oltárnál, az ikonosztáz mögött van, de időről időre kijön onnan, hirdetni az evangéliumot; nagy körmenetben a felajánlott adományokat bevinni; az áldoztatáskor megint kijön. A bizánci liturgiában nagy szerepe van az éneknek, hiszen az emberi hang tudja tükrözni a mennyei kórus énekét.

A bizánci szertartás végén I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka a templomtérben található főpapi trónusánál köszöntötte a Katolikus Egyház képviseletében jelen lévő magas rangú delegációt.

Kurt Koch bíboroshoz fordulva először kifejezte:

örül a testvéri látogatásnak, mint amikor Szent András apostolt eltöltötte az érzés, hogy elmenjen és testvérének, Szent Péternek elmondja, hogy megtalálta a Messiást (Jn 1,41).

Ez az az öröm, ami pünkösd napján betöltötte az apostolok szívét, amikor megkapták a Szentlélek kegyelmét, és amivel az Egyház is végzi küldetését, hogy Krisztus tanítványává tegye a föld minden nemzetét (Mt 28,19).

A katolikus közösség az elmúlt három évben komolyan elgondolkodott küldetéséről egy olyan világban, amelyet a szekularizáció, a háborúk, a visszaélések, a szegénység, az éghajlati válság és mindenféle más csapás fenyeget – utalt a pátriárka a nemrég lezárult Püspöki Szinódusra. Köszönetét fejezte ki, hogy Ferenc pápa meghívására a konstantinápolyi patriarkátus delegáltja is részt vett rajta. Rámutatott, hogy a II. Vatikáni Zsinat ekkleziológiai tanításának megvalósítására tett kísérlet eredményes volt, és hozzájárul a két testvéregyház további közeledéséhez.

I. Bartholomaiosz örömét és reményét fejezte ki, hogy ennek gyümölcseként

a két egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság munkája előrehalad, és sikerrel oldja fel és győzi le a múlt félreértéseit és vitáit.

Hálatelt szívvel emlékezett vissza a húsz évvel ezelőtt történtekre, amikor II. János Pál meghallgatva a konstaninápolyi pátriárka kérését, visszaadta Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János ereklyéit az ökumenikus patriarkátusnak. Ez a gesztus döntően hozzájárult a történelmi igazságtalanságok megszüntetéséhez, a bizalmi légkör ápolásához és a két testvéregyházunk közötti kapcsolatok további erősítéséhez, és összességében jelentős mérföldkő volt a keresztény egység előmozdításában – mutatott rá a pátriárka.

Majd megjegyezte, hogy az ősszel Rómában lezárult püspöki szinódus említés tett arról, hogy a közelgő 2025-ös év az első nikaiai ökumenikus zsinat összehívásának 1700. évfordulója lesz. I. Bartholomaiosz kifejezte reményét, hogy az esemény valóban alkalmat ad mindannyiunk számára, hogy „együtt valljuk meg a testté lett Istenbe vetett hitünket”, és hogy közösen dolgozzunk azon, hogy meghatározásra kerüljön, hogyan ünnepeljük egy közös napon Krisztus dicsőséges feltámadását, így téve közös tanúságot a világnak az üdvösség misztériumáról.

Ezért meghívta Ferenc pápát, hogy jövő tavasszal a keresztény egység szempontjából oly nagy jelentőségű évfordulót együtt ünnepeljék a Fanarban.

Ezt követően Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa felolvasta, majd átadta Ferenc pápa levelét és üzenetét I. Bartholomaiosznak, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közreadunk.

Bartholomaiosz Őszentségének, Konstantinápoly érsekének, egyetemes pátriárkának

Őszentsége, szeretett Testvérem Krisztusban!

András apostolnak, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriachátus védőszentjének liturgikus ünnepe alkalmat kínál arra, hogy az egész Katolikus Egyház és jómagam nevében szívélyes jókívánságaimat fejezzem ki Önnek, Őszentsége, a Szent Szinódus tagjainak, a papságnak, a szerzeteseknek és a fanari Szent György-székesegyházban összegyűlt híveknek. Továbbá szeretném biztosítani arról, hogy buzgón imádkozom azért, hogy az Atyaisten, minden ajándék forrása, Szent Andrásnak, az első meghívott apostolnak és Szent Péter testvérének közbenjárására bőséges mennyei áldásokkal árassza el. A küldöttség, melyet idén is küldtem, bizonyítja azt a testvéri szeretetet és mély tiszteletet, amelyet továbbra is érzek Ön iránt, Őszentsége, és az Ön lelkipásztori gondjaira bízott Egyház iránt.

Alig néhány nappal ezelőtt, november 21-én volt az Unitatis redintegratio zsinati határozat kihirdetésének hatvanadik évfordulója, mely a Katolikus Egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba. A II. Vatikáni Zsinatnak ez a fontos dokumentuma megnyitotta az utat a többi egyházzal való párbeszéd előtt. Az Ortodox Egyházzal folytatott párbeszédünk különösen gyümölcsöző volt, és a jelenben is az.

A betakarított gyümölcsök közül az első minden bizonnyal a megújult testvériség, melyet ma különös intenzitással élünk meg, s ezért hálát adok a Mindenható Atyaistennek.

Ugyanakkor az, amit az Unitatis redintegratio a párbeszéd végső céljaként határoz meg, tudniillik a teljes közösség az összes keresztények között, egyetlen eucharisztikus kelyhen osztozva, még ortodox testvéreinkkel sem valósult meg. Ez nem meglepő, hiszen az évezredes megosztottságot nem lehet néhány évtized alatt megszüntetni. Ugyanakkor, ahogy egyes teológusok megállapítják, a teljes közösség helyreállításának célja tagadhatatlanul eszkatológiai dimenzióval rendelkezik, amennyiben az egységhez vezető út egybeesik a Jézus Krisztusban már elnyert üdvösségnek az útjával, amely üdvösségben az Egyház csak az idők végén fog teljes mértékben részesedni. Ez nem jelenti azt, hogy szem elől téveszthetjük a mindannyiunk által áhított végcélt, és nem veszíthetjük el a reményt sem, hogy ez az egység a történelem folyamán és belátható időn belül megvalósulhat. A katolikusoknak és az ortodoxoknak sosem szabad abbahagyniuk az imát és a közös munkát, hogy felkészüljenek az egység isteni ajándékának elfogadására.

A Katolikus Egyház visszafordíthatatlan elkötelezettségét a párbeszéd útja mellett megerősítette a Püspöki Szinódus legutóbbi rendes közgyűlése, amelyet 2024. október 2. és 27. között tartottunk a Vatikánban.

A szinodalitás megújult gyakorlására való törekvés a Katolikus Egyházban minden bizonnyal elősegíti a kapcsolatokat a Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház között, mely mindig életben tartotta ezt a lényegi egyházi dimenziót. A szinódusi közgyűlés munkájának eredményeként születő konkrét döntéseken túlmenően a valódi és őszinte párbeszéd légköre volt tapasztalható a közgyűlés napjaiban. Az ellentétektől és szakadásoktól szenvedő mai világban a szinódusi közgyűlés résztvevői, annak ellenére, hogy nagyon különböző háttérrel rendelkeztek, képesek voltak meghallgatni egymást anélkül, hogy ítélkeztek volna egymásról vagy elítélték volna egymást. Az elítélés nélküli meghallgatásnak kellene lennie azon módnak is, ahogyan a katolikusok és az ortodoxok az egység felé vezető útjukat járják. Külön öröm számomra, hogy a többi egyházak képviselői is – köztük Jób pisidiai metropolita, a konstantinápolyi egyetemes pátriárka küldötte – tevékenyen részt vettek a szinodális folyamatban. Az ő jelenléte és szorgalmas munkája mindenkit gazdagított, és kézzelfogható jele volt annak a figyelemnek és támogatásnak, amelyet Ön mindig is tanúsított a szinodális folyamat iránt.

Őszentsége, az első Nikaiai Ökumenikus Zsinat közelgő 1700. évfordulója újabb alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyünk arról a növekvő közösségről, amely már most is létezik mindazok között, akik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkedtek meg. Már többször kifejeztem azt a kívánságomat, hogy ezt az eseményt Önnel együtt ünnepelhessem, és szeretnék őszintén köszönetet mondani mindazoknak, akik már elkezdtek dolgozni ennek lehetővé tételén. Ez az évforduló nem csak a két ősi Széket érinti, melyek aktívan részt vettek a zsinaton, hanem az összes keresztényeket, akik továbbra is a niceai-konstantinápolyi hitvallás szavai szerint vallják meg hitüket. Az eme fontos eseményről való megemlékezés minden bizonnyal erősíteni fogja a már meglévő kapcsolatokat, és arra ösztönzi majd az összes egyházat, hogy megújult tanúságot tegyen a mai világban. A megélt testvériség és a keresztények tanúságtétele a háború és erőszak sújtotta világunk számára is üzenet lesz.

E tekintetben

örömmel csatlakozom az Ön imáihoz a békéért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben és Libanonban, továbbá mindazokban a térségekben, ahol háború folyik, melyet én gyakran „darabokban zajló világháborúnak” nevezek.

Ezekkel az érzésekkel küldöm Önnek, Őszentsége, szívélyes jókívánságaimat. A szent testvérek, Szent Péter és Szent András közbenjárására bízom Önt, és testvéri ölelést küldök Krisztus Urunkban.

Róma, Lateráni Szent János, 2024. november 30.

Ferenc

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka 1940. február 29-én született a Törökországhoz tartozó, de görögök lakta Imbrosz szigetén. 1991 óta az egyetemes trón betöltője. A középiskolát Isztambulban, az egykori Konstantinápolyban végezte el, majd teológiai diplomát és doktorátust szerzett. 1961 és 1963 között teljesítette kötelező katonai szolgálatát a török hadseregben. 1963. augusztus 13-án szentelték diakónussá. Posztgraduális tanulmányait 1963 és 1968 között a Pápai Gergely Egyetemen folytatta, ahol egyházjogi doktorátust szerzett, közben a svájci Bosseyi Ökumenikus Intézetben és a müncheni egyetemen is folytatott tanulmányokat. 1968-ban visszatért Törökországba, és a hálki teológiai akadémia rektorhelyettese lett. 1969. október 19-én szentelték pappá. 1972-ben Demetriosz pátriárka kinevezte a pátriárkai iroda igazgatójának. 1973. december 25-én szentelték püspökké az anatóliai Philadélphia címzetes metropolitájaként, majd 1990-ben khalkédóni metropolita lett. Demetriosz pátriárka halálát követően, 1991. október 22-én választották egyetemes pátriárkának. Őszentsége I. Bartholomaiosz pátriárka többször járt már Magyarországon. 2000-ben a Szent István-bazilika előtt, az ünnepi szentmise keretében hirdette ki azt a bullát, amely szerint Szent István királyunkat a keleti egyházban is szentként tisztelik. Így a nagy egyházszakadás után közel ezer évvel az első magyar király személyében újabb közös szentje lett a katolikus és ortodox egyháznak. 2014-ben hivatalos látogatásra hazánkba érkezett, hogy aláírják a Magyarországi Orthodox Exarchátust is érintő nemzetközi megállapodást az Egyetemes Patriarchátus és Magyarország között. 2017. augusztus 20-án a magyar kormány képviselői átadták a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus budapesti, Múzeum utcai épületének kulcsait Bartholomaiosz pátriárkának. 2021-ben elhelyezte a majdani Ortodox Keresztény Dialógus Központban létesülő templom alapkövét, és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával vendégként részt vett a Ferenc pápa által celebrált záró szentmisén is. Az ökumenikus pátriárka Ferenc pápával a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Statio Orbis szentmiséjén a Hősök terén, 2021. szeptember 12-én

(Fotó: Vatican News) A Pannonhalmi Főapátság meghívására 2023. szeptember 20-án, hatnapos látogatásra Magyarországra látogatott. Ortodox egyházi vezetőként látogatásának középpontjában kifejezetten az ökumenikus és vallásközi párbeszéd, illetve a béke építése állt. * Az államalapítást megelőzően az ősi Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus már kapcsolatot ápolt a magyarsággal, elküldte Szent Hierotheosz püspököt a magyarokhoz a kereszténység terjesztésére. Ez a kapcsolat az államalapítást követően Szent István király munkája által tovább erősödött. Az évszázadok során az Ortodox Egyház nagymértékben járult hozzá Magyarország szellemi és anyagi gyarapodásához.

A pápai üzenetet fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Hajdu D. András

Kuzmányi István/Magyar Kurír