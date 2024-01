Ferenc pápa vasárnap délben: Isten az ő szeretett fiaként, szeretett lányaként tekint rám!

Az alábbiakban Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma az Úr megkeresztelkedését ünnepeljük (vö. Mk 1,7–11). Erre a Jordán folyónál kerül sor, ahol János – akit emiatt Keresztelőnek neveznek – egy megtisztulási szertartást végez, mely a bűnök elhagyása és a megtérés melletti elkötelezettséget fejezi ki. Az emberek alázatosan, őszintén és – ahogy a szertartás szövege mondja – „mezítelen lélekkel és mezítláb” mennek megkeresztelkedni, és Jézus is odamegy, megkezdve szolgálatát: ezzel megmutatja, hogy közel akar lenni a bűnösökhöz, hogy értük jött, mindannyiunkért, akik bűnösök vagyunk.

És éppen azon a napon rendkívüli dolgok történnek. Keresztelő János valami szokatlant mond, nyilvánosan elismer Jézusban, aki látszólag mindenki mással egyenlő, egy nála „erősebbet” (Mk 1,7), aki „Szentlélekkel keresztel majd” (Mk 1,8). Aztán megnyílik az ég, a Szentlélek, mint egy galamb, leszáll Jézusra (vö. Mk 1,10), a magasból pedig az Atya hangja kihirdeti: „Te vagy az én szeretett Fiam: benned telik kedvem” (Mk 1,11).

Mindez egyrészt feltárja előttünk, hogy Jézus Isten Fia, másrészt a keresztségünkről beszél, amely Isten gyermekévé tett bennünket, hiszen a keresztség Isten gyermekévé tesz bennünket. A keresztség által Isten belénk költözik, megtisztítja, meggyógyítja szívünket, örökre gyermekeivé, az ő népévé, családjává, a mennyország örököseivé tesz bennünket (vö. A Katolikus Egyház katekizmusa, 1279).

Isten bensőnk részévé válik, és többé nem hagy el bennünket.

Ezért fontos, hogy emlékezzünk keresztségünk napjára és a dátumát is ismerjük. Mindnyájatokat kérdezlek – mindenki gondolkodjon: „Emlékszem-e keresztségem dátumára?” Ha nem emlékeztek rá, kérdezzétek meg, amikor hazaértek, és sose felejtsétek el többé, mert a keresztség új születésnap, a keresztséggel a kegyelmi életre születtünk. Adjunk hálát az Úrnak a keresztségért! Köszönjük meg a szülőknek is, akik elvittek a forráshoz, annak is, aki kiszolgáltatta a szentséget, keresztapánknak, keresztanyánknak, a közösségnek, melynek keretében részesültünk a keresztségben. Ünnepeljük meg keresztségünket: ez új születésnap!

Megkérdezhetjük: tudatában vagyok-e annak a hatalmas ajándéknak, amelyet a keresztség révén magamban hordozok? Felismerem-e életemben Isten jelenlétének a fényét, aki szeretett fiaként, szeretett lányaként tekint rám? Most pedig, keresztségünkre emlékezve, fogadjuk be Isten jelenlétét! Megtehetjük ezt a keresztvetéssel, mely Isten kegyelmének emlékét rajzolja ránk, aki szeret bennünket és velünk akar lenni. A keresztvetés erre emlékeztet. Együtt vessünk keresztet: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ne feledkezzetek meg keresztségetek dátumáról! Keresztségetek születésnap!

Mária, a Lélek temploma, segítsen, hogy fel tudjuk fogni és meg tudjuk ünnepelni az Úr bennünk végbevitt csodáit!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Az Úr megkeresztelkedésének mai ünnepén megkereszteltem néhány újszülöttet. Imádkozzunk értük és családjaikért! Kiterjesztem ezt az imát minden gyermekre, aki ezekben a napokban részesül a szent keresztségben.

A Julián-naptárt követő keleti egyházi közösségek ma ünneplik a szent karácsonyt. Az örömteli testvériség szellemében kívánom, hogy az Úr Jézus születése töltse el őket világossággal, szeretettel és békével.

Kérem, csatlakozzatok imámhoz mindazok feltétel nélküli szabadon bocsátásáért, akiket Kolumbiában elraboltak. Ez a tett, mely kötelesség Isten színe előtt, a kiengesztelődés és a béke légkörének is kedvezni fog az országban.

Lélekben nagyon közel állok a Kongói Demokratikus Köztársaság lakosaihoz, akiket az elmúlt napokban áradások sújtottak.

Kérem, továbbra is imádkozzunk a békéért; a békéért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben és az egész világon.

Köszöntelek mindnyájatokat, Olaszországból és a világ számos tájáról érkezett zarándokok. Külön is köszöntöm a római Santissimo Crocifisso-plébániáról érkezett fiatalokat, a Milano 35 cserkészcsoportot és a potenzai „Totus tuus” egyesületet.

Szép ünnepet kívánok mindnyájatoknak! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír