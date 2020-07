Ferenc pápa vasárnap délben: Jézus a saját örömét adja nekünk!

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.



Kedves testvérek, jó napot kívánok!

A mai, vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 11,25–30) három részre tagolható: Jézus mindenekelőtt egy magasztaló és hálaadó himnuszt zeng az Atyának, amiért kinyilatkoztatta a szegényeknek és az egyszerűeknek a mennyek országának titkát; aztán feltárja a közte és az Atya között meglévő bensőséges és egyedülálló kapcsolatot; végül pedig arra hív, hogy menjünk hozzá, kövessük őt, hogy megkönnyebbülést találjunk.

Először is Jézus az Atyát dicséri, mert országának, országa igazságának titkait elrejtette „a bölcsek és tanultak elől” (Mt 11,25). Ironikus éllel nevezi így őket, mivel azt hiszik, hogy bölcsek, okosak, pedig – sok esetben – zárva van a szívük.

Az igazi bölcsesség a szívből is származik, nemcsak eszmék megértését jelenti: az igazi bölcsesség a szívbe is belép. És ha te tömérdek dolgot ismersz is, de a szíved bezárod, akkor nem vagy bölcs!