Ferenc pápa videoüzenete a Föld napján: A problémák ösztönözzenek az új utak keresésére

Már nem várhatunk tovább, ezt nyomatékosítja a két globális katasztrófa is: az éghajlatváltozás és a Covid-járvány – az idei Föld napja alkalmából spanyol nyelven küldött videoüzenetében Ferenc pápa közös és azonnali fellépésre hív a teremtés megőrzése érdekében. Emlékeztet arra, hogy egy válságból nem lehet ugyanúgy kikerülni, csak „jobb vagy rosszabb módon”. A pápa rugalmasságra szólít, arra, hogy ne az önpusztítás útján járjunk, hanem bátran és egységesen munkálkodjunk egy „igazságos, méltányos és környezeti szempontból biztonságos bolygó megteremtéséért”.

Egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy a természetet meg kell védeni, már csak azért is, hogy az ember és az Isten adta biológiai sokféleség közötti interakció a legnagyobb figyelemmel és tisztelettel történjen. Vigyáznunk kell a biodiverzitásra és gondját kell viselni a természetnek. Ezt sokkal jobban megtanultuk ebben a világjárványban – mutat rá üzenetében a pápa. – Ez a járvány azt is megmutatta nekünk, mi történik, ha a világ megáll, pihenőt tart, mégha csak néhány hónapra is. És ez hatással van a természetre és az éghajlatváltozásra.

A természetn megtanít minket arra, hogy mit kell tennünk egy igazságos, méltányos, környezetbarát bolygó megteremtése érdekében. A Covid-járvány megtanította nekünk az egymásra utaltságot, azt, hogy osztozunk a bolygónkon. Mindkét világméretű katasztrófa, a járvány és az éghajlatváltozás is megmutatta, hogy nincs időnk tovább várni, és hogy igen, van rá módunk, hogy szembe nézzünk a kihívással. Megvan rá az eszközünk. Itt az ideje cselekedni, elérkeztünk a végső határra – figyelmeztet a Szentatya.

Ezután egy régi spanyol mondást idéz fel üzenetében: „Isten mindig megbocsát, mi, emberek időnként megbocsátunk, a természet soha nem bocsát meg.”

A természet pusztulását nagyon nehéz megállítani. A világjárvány miatt tapasztalt nehézségeknek, amelyeket már a klímaváltozás miatt is éreztünk, innovációra, új utak keresésére kell ösztönözniük minket. Nem változatlanul kerülünk ki egy válságból, hanem jobbá vagy rosszabbá válva. Ez a kihívás, és ha nem jobban kerülünk ki belőle, akkor az önpusztítás útjára lépünk – nyomatékosítja Ferenc pápa.

Végül felhívást intéz a világ összes vezetőjéhez, hogy bátran és igazságosan cselekedjenek, és segítsék az embereket a bolygó pusztítása elleni harcban.

1970 óta április 22-én ünnepeljük a Föld napját. A világnap idei témája: „Állítsuk helyre a Föld egyensúlyát”. Az emléknapot évről évre olyan kezdeményezéseknek szentelik, amelyeket bárki közülünk megvalósíthat a Föld ökoszisztémájának helyreállítása érdekében.

*

A Biden-kormány a Föld napja alkalmából csúcstalálkozót szervezett az éghajlatváltozás témájában. E találkozóra szintén spanyol nyelvű köszöntőt küldött Ferenc pápa. Ebben emlékeztet, hogy a kezdeményezés mindannyiunkat útnak indít egyrészt a glasgow-i csúcstalálkozó felé, de még konkrétabban afelé, hogy vállaljuk az ajándékba kapott és gondjainkra bízott természet védelmezését.

A természetet meg kell őriznünk és tovább kell adnunk. Egy olyan kihívásról van szó, amely nagyon nagy jelentőséget nyer, különösen a világjárvány idején, amelyből „vagy jobbá vagy rosszabbá válva kerülünk ki”. Vigyázzunk a természetre úgy, hogy az gondoskodhasson rólunk – zárta rövid köszöntését a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír