Ferenc pápa videóüzenete a nagyhétre: Mennyi hős, mindennap, minden órában!

Személyes hangú beszédének fordítását teljes egészében közreadjuk.

Kedves barátaim, jó estét kívánok!

Ma este lehetőségem nyílik arra, hogy a megszokottól eltérő módon lépjek be otthonotokba. Ha megengeditek, szeretnék beszélgetni veletek pár percre ebben a nehéz és szenvedéssel teli időszakban. Magam elé képzellek benneteket, ahogyan szokatlan életet kell élnetek családotokban, hogy elkerüljétek a fertőzést. Gondolok a gyermekek és fiatalok élénkségére, akik nem mehetnek ki, nem járhatnak iskolába, nem folytathatják szokásos életüket. Szívemben hordozok minden családot, különösen azokat, amelyekben valaki beteg, vagy amelyek a koronavírus vagy más okok miatt elhunyt szerettüket gyászolják. Ezekben a napokban gyakran gondolok az egyedül élő emberekre, akiknek nehezebb szembenézni ezzel a helyzettel. Főleg az idős emberekre gondolok, akik nagyon kedvesek nekem.

Nem feledkezhetem meg azokról, akik megfertőződtek a koronavírussal és akik kórházi kezelésre szorulnak. Előttem van azok nagylelkűsége, akik a világjárvány kezelésén vagy a társadalom számára alapvető szolgáltatások biztosításán áldozatosan dolgoznak. Mennyi hős, mindennap, minden órában! Megemlékezem azokról is, akik anyagilag nehéz helyzetben vannak, és aggódnak munkájukért, jövőjükért. Gondolok a börtönökben fogva tartottakra is, akiknek fájdalmát tetézi a járványtól való félelem; önmagukat és szeretteiket is féltik. Gondolok a hajléktalanokra, akiknek nincs otthona, mely védelmet nyújtana nekik.

Mindenkinek nehéz ez az időszak. Sokak számára rendkívül nehéz! A pápa tudja ezt, és ezekkel a szavakkal szeretné kifejezni közelségét mindenkihez és szeretetét mindenki iránt. Amennyire lehet, igyekezzünk a lehető legjobban felhasználni ezt az időt: legyünk nagylelkűek; segítsük a közelünkben élő rászorulóknak; keressük, akár telefonon vagy digitális eszközökön keresztül, a magányosabb embereket; imádkozzunk az Úrhoz mindazokért, akik megpróbáltatásoktól szenvednek Olaszországban és az egész világon!

Még ha elszigeteltek vagyunk is, gondolatban és lélekben messzire mehetünk a szeretet leleményességével. Erre van ma szükség: a szeretet leleményességére!

Igencsak szokatlan módon ünnepeljük a nagyhetet, amely felmutatja és összefoglalja az evangélium üzenetét, Isten határtalan szeretetét. És városaink csendjében felhangzik majd a húsvét evangéliuma. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus „azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor 5,15).

A feltámadt Jézusban az élet legyőzte a halált. Ez a húsvéti hit táplálja reményünket. Szeretném megosztani ezt ma este veletek.

Ez egy jobb időszak reménye, olyan időszakot remélünk, amikor jobbá váltunk, s végre megszabadultunk a rossztól és ettől a világjárványtól. Ez remény: a remény nem okoz csalódást; ez nem illúzió, hanem remény!

Együtt, szeretetben és türelmesen, ezekben a napokban egy jobb időszakot készíthetünk elő. Köszönöm, hogy megengedtétek, hogy belépjek otthonotokba! Forduljatok gyengéd szeretettel a szenvedők, a gyermekek, az idősek felé! Mondjátok meg nekik, hogy a pápa közel van hozzájuk, és imádkozik, hogy az Úr mihamarabb szabadítson meg mindannyiunkat a rossztól! Ti pedig imádkozzatok értem! Jó étvágyat a vacsorához! Hamarosan találkozunk!

Fordította: Tőzsér Endre SP

