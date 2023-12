Ferenc pápát is lesújtotta a prágai egyetemen történt tömegmészárlás, Csehországban gyásznap van

Ferenc pápát „mélyen elszomorította” a Cseh Köztársaságban december 21-én, csütörtökön elkövetett lövöldözés. A prágai Károly Egyetemen történt támadást követően a pápa gyásztáviratban fejezte ki „lelki közelségét a tragédia által érintetteknek”. A Pietro Parolin bíboros államtitkár kézjegyével ellátott pápai üzenetben „a Mindenható Isten szerető kegyelmébe” ajánlotta az életüket vesztetteket”, és „isteni erőt és vigasztalást kért a gyászoló családjaikra és barátaikra”. Ferenc pápa imáiról biztosította a cseh nemzetet is „ebben a nehéz időszakban”.

Csütörtökön egy hallgató tüzet nyitott a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az atrocitásban, amely a Cseh Köztársaság közelmúltbeli történetében a legsúlyosabb, az elkövetővel együtt tizennégy ember vesztette életét, a tizenötödik halálos áldozat a kórházban halt bele sérüléseibe. A lövöldözésnek 25 sebesültje van.

A rendőrség eddig nem adott ki részleteket a Filozófiai Tanszék épületében elkövetett erőszakcselekmény okáról, de a gyanú szerint a gyilkos, David Kozak ugyanazon a napon korábban megölte a saját apját is, és vélhetően szintén ő ölt meg múlt vasárnap, december 17-én a Prágától keletre fekvő Klánovicei erdőben két embert, egy harminckét éves férfit és két hónapos csecsemőjét.

A Károly Egyetem sajtóközleményében kijelentette: „Gyászoljuk az egyetemi közösség tagjainak halálát. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki az összes gyászolónak, és gondolatban mindazokkal vagyunk, akiket ez a tragédia sújt.”

Nemzeti gyásznapot tartanak december 23-án, szombaton Csehországban a prágai Károly Egyetemen csütörtökön történt lőfegyveres támadás halottairól és sebesültjeiről megemlékezve.

A középületeken félárbócra engedték és gyászszalaggal kötötték át a nemzeti zászlót. Petr Fiala kormányfő felhívást intézett a lakossághoz, hogy déli 12 órakor egyperces csenddel emlékezzenek az áldozatokra. A legtöbb adventi és kulturális rendezvényt lemondták, a televíziók megváltoztatták műsoraikat.

A prágai Szent Vitus-székesegyházban, a prágai érsek székhelyén, a prágai vár közepén Jan Graubner bíboros érsek szombaton 11 órakor gyászmisét mutatott be, amelyen részt vett Petr Pavel államfő és Milos Vystrcil, a szenátus elnöke is. Sok más csehországi templomban is gyászistentiszteleteket tartanak az áldozatok emlékére.

Az egyetemi épület előtt, ahol a merénylet történt, sokan virágokat helyeznek el, és mécsest gyújtanak.

