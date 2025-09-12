Férfiak elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzér imáját tartották a Szent István-bazilika előtti téren

Ez alkalommal is párhuzamosan számos helyen imádkoztak magyar férfi testvérek térdelve: a budai Várban a Kapisztrán téren, Kaposváron, Szentendrén, Nyíregyházán, Mohácson és Kecskeméten, Diósdon, Pécsett, Salgótarjánban, illetve Csíksomlyón és a felvidéki Nagytárkányon, valamint, új helyszínként Szolnokon és Gyergyószentmiklóson. Uttóbbi központi terén Hölgyes Pál Zsolt, a Szent Miklós-templom főesperes-plébánosa és Jánossi Imre, a Szent István király ereklyéinek átvitele templom plébánosa hívta az Oltáriszentség jelenlétében térden állva mondott rózsafüzér imára a férfiakat, hagyományteremtő szándékkal.

Tudomásunk van arról, hogy más egyházmegyében is tervezik az imádság indulását. Imádkozzunk, hogy minél több helyen elinduljon a nyilvánosan mondott férfi szentolvasó ima.

A 2025-ös év a Szűzanya kérésének 100. évfordulója. A jubileumi évben kezdtük el közösen Mária Szeplőtelen Szíve elsőszombati tiszteletének és szeretetének gyakorlatát.

„1925. december 10-én megjelent a Szűzanya Pontevedrában [Lúcia nővérnek], és mellette fénylő felhőben egy gyermek. A Szűzanya Lúcia vállára tette a kezét és egy tövisekkel körülvett szívet mutatott neki, amelyet másik kezében tartott. A gyermek ezt mondta: »Szánd meg Szűzanyád tövisekkel körülvett Szívét. A hálátlan emberek állandóan megsebzik, és senki sincs, aki engesztelné és a töviseket kihúzná.« Ezután a Szűzanya folytatta: „Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal és hálátlanságukkal állandóan megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.” (Forrás: mariaszazada.hu)

A térden állva végzett szentolvasó, vagyis a TÉRima kegyelemmel szőtt, mennyei háló, s ennek a kegyelemnek, kegyelmi térnek a kiterjesztése minden TÉRre, szívre, családra, nemzetre. Megerősítve, hogy a 2025-ös szentév legyen ennek a kiteljesedése. Égi Édesanyánk és Fiának, a mi Urunknak, Jézus Krisztus szavára kivetetjük a kegyelemmel teljes szentolvasó ima hálóját minden TÉR-re, beborítva kegyelemmel az emberi szíveket és a föld színét. „Az égi misszió megkezdődött, légy részese!” – hívják közös imádságra férfiakat a szervezők, akik egyúttal kérik, hogy ahol imádkoznak bátor férfiak, jelezzék a Mária Fiai, TÉRden álló Férfiak Szentolvasó – Rózsafüzér Ima Szövetsége és Missziója e-mail-címén (szivekszovetsegemisszioja@gmail.com), valamint küldjenek képet, összefoglalást, tanúságtételt, valamint imaszándékokat is.

A térden álló szentolvasó ima bátorrá tesz! Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren!

Rózsafüzért imádkozó férfiak részére lelkigyakorlatot szerveznek Međugorjéba szeptember 25–29. között. Jelentkezni lehet a megadott e-mail címen, valamint a www.mariafiai.hu oldalon. A jelentkezési határidőt meghosszabították.

A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő elsőszombati imaalkalma október 4-én, a fővárosi Szent István-bazilika előtti Szent István téren lesz. A szervezők kérik a plébánosokat, hogy az előtte való héten hirdessék az alkalmat, valamit a plébániai férfi testvérekkel jöjjenek el a közös imádságra, ilyen formán lehet ez a plébániai férfiak zarándoklata, a Szentévben különösen Mária lábaihoz járulva az igazi férfiként példát adó Szent István királyunk nyomdokain járva.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Farbaky Tamás

Magyar Kurír