Fiatal lányoknak szóló lelkinapot szervezett a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség

Az egész napos program reggeli imádsággal és játékos ismerkedéssel vette kezdetét, majd a résztvevők előadást hallhattak arról, hogy a 21. században hogyan lehet megélni a nőiességet, és mi jellemzi a modern, mi pedig a keresztény nőt.

„Kiscsoportokba osztva tovább bontottuk a témát, és arra a következtetésre jutottunk, hogy keresztényként is lehet modernnek lenni, figyelve arra, hogy a Krisztushoz való tartozásunk látható legyen – mesélte az egyik résztvevő, aki hálás volt a családias hangulatban telt lelkinapért. – Különleges és újszerű élmény volt egy olyan programon részt venni, ahol csak lány résztvevők voltak. A meghitt légkörben könnyű volt felszabadultnak lenni, megnyílni, és együtt alkotni.”

Délután kreatív időtöltésben volt részük a lányoknak: kozmetikai táskát varrhattak ajándékba, vagy saját maguk számára. A lelkinap szentmisével zárult, melyet Kovács Zsolt ifjúsági lelkész mutatott be. A szervezők további programokkal készülnek a 15 és 25 év közötti lányoknak: jövő nyárra lánytábort szerveznek, de előtte tavasszal is tartanának a mostanihoz hasonló lelkinapot, mert ők maguk is fontosnak tartják a női közösség megtartó erejét.

