Fiatalok a közösségért – Önkéntestábort rendeztek Zetelakán

A Gyulafehérvári Caritas 18. alkalommal megrendezett önkéntes táborának idén Zetelaka adott otthont. Öt napon keresztül – a közös reggeli elfogyasztása után – napi hat óra közösségi munka következett, amelyet több kisebb csoport végzett; délután szabadidős tevékenységek voltak.

Az önkéntesek több alkalommal is ecsetet ragadtak a kezükbe: újrafestették a helyi általános iskola és óvoda kerítését, a játszótér elemeit, valamint székelykapu-újrafestést is vállaltak.

Az iskola egyik alkalmazottjának szavai szerint az önkéntesek „mozgékonyak, mint a hangyák, szorgosok s jókedvűek, könnyű velük dolgozni”.

Sor került a sportpálya körüli elemek felújítására és újraszínezésére; négy önkéntes lefestette a pallót, amely a Nagy-Küküllő felett vezet egyik falurészből a másikba. A munkaprogramban szerepelt a karitász nappali foglalkoztató központja egyik termének a kimeszelése is.

A munkálatok sorában szerepelt kőelhordás, épületbontás, udvartakarítás, szemétszedés is. Látványos eredményt hozott a tájház udvarának, valamint a temető domboldalának a megtisztítása.

A helyiek megjegyezték, hogy nem gondolták volna, hogy a fiatalok így tudnak dolgozni; a nehéz munkát úgy végzik, akár a felnőttek.

A tábor alatt a szervezők a gyerekekre is gondoltak, így kézműves-foglalkozásokra és közös játékokra került sor két napon keresztül. Közel hatvan gyerek nevetésétől volt hangos a sportpálya udvara.

A táborban részt vevő fiatalok napjait nemcsak a munka töltötte ki, jutott idő kikapcsolódásra, szórakozásra is. A táborlakók részt vettek egy falunéző sétán, ahol meglátogatták a helyi templomot, illetve néhány székelykapu jellegzetességének bemutatására is sor került. A szabadidős programok között szerepelt egy szejkefürdői kirándulás, vizes élmények átélése a zetelaki gátnál, a helyi önkéntes tűzoltó alakulat meglátogatása, de volt közös filmnézés és társasjátékozás is. A Zetelakán működő polgárőrség felajánlásával napi három-három önkéntes kipróbálhatta, milyen járőrszolgálatot teljesíteni.

Előadásokból sem volt hiány a táborban, ugyanis az önkénteseknek lehetőségük adódott az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedni, valamint a nyugdíjascsoportok – köszönetképpen a befektetett munkáért – szórakoztató, vidám produkciókkal készültek.

Az önkéntesek lelkesedése mindvégig megmaradt, új barátságok, élmények és ezekből emlékek születtek, miközben ők is nyomot hagytak Zetelakán. Nemcsak a kerítésen, hanem az emberek szívében is.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Gyulafehérvári Caritas



Magyar Kurír