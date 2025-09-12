Fogadd el, Uram, elköteleződésemet! – Örökfogadalmat ünnepeltek a szalvatoriánusok Temesváron

Az ünnepi liturgián jelen volt Gál Márton SDS tartományfőnök, aki a temesvári egyházmegyéből származik, a római Mater Salvatoris képzési központ és a helyi közösség képviseletében részt vett Charles Mushitu SDS rektor és Johnson Vinoth Kumar SDS vicerektor, valamint szalvatoriánus rendtársak Magyarországról, Ausztriából és Németországból, Nikola Lauš SDS, a temesvári szalvatoriánus kolostor elöljárója, Barazsuly István SDS, az erzsébetvárosi közösség plébánosa, továbbá számos pap a temesvári egyházmegyéből.

A szentmise kezdetén Barazsuly István lelkipásztor köszöntötte a megyéspüspököt, a paptársakat és a templom padsorait megtöltő híveket. Majd a főpásztor szólt a hívekhez, bevezetőjében hangsúlyozva: „Isten mindannyiunkat szép életre hív, és fontos, hogy képesek legyünk dönteni. Ma, amikor Szűz Mária születését ünnepeljük, látjuk, hogy a Szűzanya is hozott egy döntést: elfogadta, amit Isten kért tőle.”

Az örökfogadalom ünnepi szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. „Engedélyt kérek, hogy egész életemben a szalvatoriánus közösségében szolgálhassam az Urat. Isten irgalmában bízva készen állok arra, hogy halálomig szolgáljam az Egyházat a szalvatoriánus rend családjában, Isten dicsőségére” – mondta Adrian testvér a szertartás során.

Román nyelvű homíliájában Gál Márton tartományfőnök kiemelte: „A megszentelt élet nem ér véget az örökfogadalom letételével. A rendi közösségben való élet folyamatos küzdelem a félelmekkel, az aggodalmakkal és a nehézségekkel, amelyekkel szembesülünk.

Te, Adrian testvér, ma a legszebb ajándékot adod Istennek és a Boldogságos Szűz Máriának, amit egy ember adhat: az életedet, önmagadat.

Örökfogadalmaddal nem csupán egyetlen napra, hanem életed minden napján Istennek szenteled magad a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség ígérete által. Az Isteni Üdvözítő Társasága karizmájában benne rejlik az egyetemesség gondolata. Arra törekszünk, hogy az emberek számára ismertté tegyük az isteni szeretet eszközeivel, hogy Jézus a Megváltó, a Szabadító mindenki számára.

Mi, szalvatoriánusok, küldetésünknek tekintjük, hogy az evangélium értékeit mai formában közvetítsük, és szolidaritást vállaljunk a szegényekkel.

Adrian testvér, útravalóként szeretnék megosztani veled néhány gondolatot alapítónk, Jordan Ferenc Lelki Naplójából: »Légy mindig barátságos embertársaiddal. Még azzal is, aki a legjobban megbántott. Ne becsülj le senkit, mert mindenkit Krisztus váltott meg. Gondolj mindig arra: amit embertársadért teszel, azt Jézusért teszed. Légy Jézus Krisztus igaz apostola és ne nyugodj, amíg Isten igéjét el nem vitted a föld minden sarkába!«”

Miután nyilvánosan kifejezte szándékát, hogy egész életében Jézus Krisztust kívánja szolgálni, a Mindenszentek litániája alatt Adrian testvér a földre borult, az alázat és Istennek való teljes önátadás jeleként. „Fogadd el, Uram, elköteleződésemet, és kegyelmeddel erősítsd meg elhatározásomat, hogy egész életemben beteljesítsem, amit megígértem” – zárta örökfogadalmát Adrian Hafner testvér. Ezt követően a szentmise szokott módon folytatódott a felajánlással.

„Most, hogy ennyi fiatal van jelen, vajon ki lesz a következő jelölt?” – tette fel a kérdést a liturgia végén a jelenlévőknek Gál Márton tartományfőnök, aki temesvári szolgálata éveiben a hivatáspasztorációval foglalkozott.

A közös csoportkép elkészítése után mindenkit agapéra hívtak a szalvatoriánus kolostor udvarába.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

