Főhajtás a mesterek előtt – Kiállításmegnyitóval zárult az Ars Sacra kaposvári programsorozata

A Kaposfüredi Galériában megrendezett tárlat megnyitóján K. Várnagy Márta galériatulajdonos köszöntötte a jelenlévőket. – A galéria három év kihagyás után újra várja a látogatókat. Nagy öröm számunkra, hogy újra adhatunk, hiszen lámpást adott kezünkbe az Úr – hangsúlyozta a galériatulajdonos, akinek szavait követően Fekete Vince Gondolatok az alkotásról című művét hallgathatták meg a látogatók Horváth Éva tolmácsolásában.

A Kaposfüredi Galériába évtizedek óta töltekezni jár a lélek – kezdte megnyitóbeszédét Lőrincz Sándor újságíró. – Most, az Ars Sacra Fesztivál záró rendezvényeként arról számolhatunk be, hogy ismét fogadja látogatóit e missziós hely. Missziónak voltunk tanúi akkor is, amikor évtizedekkel ezelőtt nyílt e galéria, s azóta is egyfolytában – fogalmazott Lőrincz Sándor, majd hozzátette: e galériát, akárhányszor tér be ide, mindig Isten sátrának tekinti, s a művészet oltárát fedezi fel benne.

– Kling József műveiben nehezen választható szét a szent és a profán. Különben sem törekszik erre, hiszen minden munka előtt szabadon imádkozva kéri az égiek segítségét. Szent József, Szent Ferenc és Szent Antal áll hozzá a legközelebb. Különösen fontos számára, hogy ne csak neki, vagy megrendelőinek, hanem elsősorban Istennek tessék az, amit készít. Mindenkor ez a vágy űzi, hajtja, s amikor az égiektől megkapja az inspirációt, könnyebben megy az alkotás. E kegyelmi pillanatokban nem érzi az izmok fájdalmas feszülését, az intenzív fizikai igénybevételt, Isten érintését és mosolyát azonban mindenkor – fogalmazott Lőrincz Sándor újságíró, akinek szavait követően a Meghívtál zenekar tagjainak vezetésével az Úrral való egység imáját imádkozták el a jelenlévők.

Kling József szobrászművészben a koronavírus-járvány idején fogalmazódott meg a gondolat, hogy tisztelete jeléül szeretne emléket állítani azon mestereknek, akik meghatározóak voltak számára saját munkássága során. A szobrászművész többek között Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, vagy Amedeo Modigliani előtt tisztelegve alkotta meg 20-22cm magasságú kisplasztikáit, melyekben saját stílusjegyei mellett a művészek által alkalmazott motívumok is megjelennek.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk, Kovács András Bernát

Magyar Kurír